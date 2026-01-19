المدير العام للآثار عاين المبنى المنهار فجر الأحد في طرابلس : لتدعيم الجزء المتبقي حفظا لإرث المدينة التاريخي

أعلنت - للآثار في بيان ،"ان جزءًا من المبنى الواقع على العقار رقم 1 الرمانة - قد إنهار فجر يوم الاحد الواقع فيه 18 من الشهر الحالي.وعلى أثرها توجه للآثار المهندس سركيس فورا الى المكان لمعاينة الأمر، وقد تم الاجتماع مع رئيس بلدية طرابلس د. عبد الحميد كريمة ونقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي ، وتم الاتصال مع رئيس الهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي، حيث اخذت التدابير اللازمة والعاجلة لإزالة الخطر على السلامة العامة ، على ان تباشر المديرية العامة للآثار فوراً بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ( IECD )وبتمويل من منظمة Aliph بتدعيم الجزء المتبقي من المبنى. وذلك ضمن استراتيجيتها بالحفاظ على إرث المدينة التاريخي ومنعا لهدمه واندثاره.وقد أكد المدير العام للآثار انه سيتم تدعيم 3 مبان مجاورة في المحيط في إطار هذا التمويل حيث ان الحل لا يكون بهدم المباني بل بتدعيمها . علماً ان وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار قد أنجزت المرحلة الأولى من المسح الهندسي للمباني التراثية في المدينة ضمن مشروع قامت به بالتعاون مع نقابة المهندسين و المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD) وiconem بتمويل من المجلس الثقافي ، وهي تسعى الى إيجاد تمويل من جهات أخرى لإنقاذ مباني المدينة المتصدع".