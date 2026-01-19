تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المدير العام للآثار عاين المبنى المنهار فجر الأحد في طرابلس : لتدعيم الجزء المتبقي حفظا لإرث المدينة التاريخي

Lebanon 24
19-01-2026 | 06:46
A-
A+

Doc-P-1470616-639044272622908500.jpg
Doc-P-1470616-639044272622908500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار في بيان ،"ان جزءًا من المبنى  الواقع على العقار رقم 1 الرمانة - طرابلس قد إنهار فجر يوم الاحد الواقع فيه 18 من الشهر الحالي.

وعلى أثرها توجه المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري فورا الى المكان لمعاينة الأمر، وقد تم الاجتماع مع رئيس بلدية طرابلس د. عبد الحميد كريمة ونقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي فتفت، وتم الاتصال مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، حيث اخذت التدابير اللازمة والعاجلة  لإزالة الخطر على السلامة العامة ، على ان تباشر المديرية العامة للآثار فوراً  بالتعاون مع المعهد الأوروبي  للتعاون والتنمية ( IECD )وبتمويل من منظمة Aliph  بتدعيم الجزء المتبقي من المبنى. وذلك ضمن استراتيجيتها بالحفاظ على إرث المدينة التاريخي ومنعا لهدمه واندثاره.

وقد أكد المدير العام للآثار انه سيتم تدعيم 3 مبان مجاورة في المحيط في إطار هذا التمويل  حيث ان الحل لا يكون بهدم المباني بل بتدعيمها . علماً ان وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار قد أنجزت  المرحلة الأولى من المسح الهندسي للمباني التراثية في المدينة ضمن مشروع قامت به بالتعاون مع نقابة المهندسين و المعهد الأوروبي  للتعاون والتنمية (IECD)   وiconem   بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني، وهي تسعى الى إيجاد تمويل من جهات أخرى لإنقاذ مباني المدينة المتصدع".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وداع رسمي للمدير العام السابق للآثار كميل الأسمر في جبيل
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمدينة كادوقلي بالسودان انتهاك للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل المدير العام للأمن العام لمتابعة الأوضاع الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع المدير العام للأمن العام الأوضاع الأمنية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

وزارة الثقافة

المدير العام

البريطاني

الأوروبي

الخوري

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:59 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:52 | 2026-01-19
Lebanon24
10:34 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24