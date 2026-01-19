تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
المدير العام للآثار عاين المبنى المنهار فجر الأحد في طرابلس : لتدعيم الجزء المتبقي حفظا لإرث المدينة التاريخي
Lebanon 24
19-01-2026
|
06:46
photos
0
أعلنت
وزارة الثقافة
-
المديرية العامة
للآثار في بيان ،"ان جزءًا من المبنى الواقع على العقار رقم 1 الرمانة -
طرابلس
قد إنهار فجر يوم الاحد الواقع فيه 18 من الشهر الحالي.
وعلى أثرها توجه
المدير العام
للآثار المهندس سركيس
الخوري
فورا الى المكان لمعاينة الأمر، وقد تم الاجتماع مع رئيس بلدية طرابلس د. عبد الحميد كريمة ونقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي
فتفت
، وتم الاتصال مع رئيس الهيئة
العليا
للإغاثة العميد بسام نابلسي، حيث اخذت التدابير اللازمة والعاجلة لإزالة الخطر على السلامة العامة ، على ان تباشر المديرية العامة للآثار فوراً بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ( IECD )وبتمويل من منظمة Aliph بتدعيم الجزء المتبقي من المبنى. وذلك ضمن استراتيجيتها بالحفاظ على إرث المدينة التاريخي ومنعا لهدمه واندثاره.
وقد أكد المدير العام للآثار انه سيتم تدعيم 3 مبان مجاورة في المحيط في إطار هذا التمويل حيث ان الحل لا يكون بهدم المباني بل بتدعيمها . علماً ان وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار قد أنجزت المرحلة الأولى من المسح الهندسي للمباني التراثية في المدينة ضمن مشروع قامت به بالتعاون مع نقابة المهندسين و المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD) وiconem بتمويل من المجلس الثقافي
البريطاني
، وهي تسعى الى إيجاد تمويل من جهات أخرى لإنقاذ مباني المدينة المتصدع".
