النائب موسى دعا لتحقيق شفاف في حوادث الموت والانتحار بسجن رومية

إستغرب رئيس الانسان النيابية النائب ، في بيان، استمرار التعاطي الرسمي مع أوضاع السجون باعتبارها شأناً ثانوياً، فيما هي قنبلة إنسانية موقوتة تضع سمعة على المحك".



وتوقف النائب موسى عند حوادث الموت والانتحار الأخيرة في ، داعيا الى "تحقيق جدي شفاف لتحديد الملابسات وإحقاق الحق، وتسليط الضوء على مواضع الخلل والتقصير حيثما وجدت".



ولفت الى "ان لجنة حقوق الانسان سبق أن أوصت الحكومات المتعاقبة بضرورة تخفيف الإكتظاظ في السجون وتحسين ظروف السجناء تموينياً وصحياً واجتماعياً، وعرضت اقتراحات في هذا الصدد".



وفي سياق مواكبة التطورات الأخيرة، دعا موسى اللجنة الى جلسة العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل، لمناقشة ما آلت اليه اوضاع السجون.

