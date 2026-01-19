تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
النائب موسى دعا لتحقيق شفاف في حوادث الموت والانتحار بسجن رومية

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:17
إستغرب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، في بيان، استمرار التعاطي الرسمي مع أوضاع السجون اللبنانية باعتبارها شأناً ثانوياً، فيما هي قنبلة إنسانية  موقوتة تضع سمعة الدولة اللبنانية على المحك".

وتوقف  النائب موسى عند حوادث الموت والانتحار الأخيرة في سجن رومية، داعيا الى "تحقيق جدي شفاف لتحديد الملابسات وإحقاق الحق، وتسليط الضوء على مواضع الخلل والتقصير حيثما وجدت".

ولفت الى "ان لجنة حقوق الانسان سبق أن أوصت الحكومات المتعاقبة بضرورة تخفيف الإكتظاظ في السجون وتحسين ظروف السجناء تموينياً وصحياً واجتماعياً، وعرضت اقتراحات في هذا الصدد".

وفي سياق مواكبة التطورات الأخيرة، دعا موسى اللجنة الى جلسة العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل، لمناقشة ما آلت اليه اوضاع السجون.
