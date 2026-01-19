مفتي صيدا يستقبل نائب رئيس الجماعة الإسلامية لمناقشة القرار الأميركي

زار ل" " الدكتور بسام دار الإفتاء في والتقى مفتي صيدا وأقضيتها ، في حضور القيادي في الجماعة حسن وعضو القسم السياسي محمد الزعتري.



واشار بيان لحمود الى أن اللقاء "كان مناسبة للتشاور في العديد من العامة والشؤون والحياتية في صيدا". ووضع حمود المفتي سوسان في "خلفيات القرار الأميركي المنحاز للعدو "، معتبرا أنه "قرار إداري سياسي يصب في خدمة ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني محلي أو دولي".



وعن كيفية مواجهة القرار، أوضح حمود أن "الجماعة تدرك حجم التغول الأميركي المتفلت من كل الأعراف والقوانين الدولية، وهي في الوقت الذي لن تقع فيه فريسة للترهيب، فإنها ستتعاطى بحكمة مع هذا القرار الجائر وستواجهه بالسياسة والقانون لدحض كل الإفتراءات الأميركية التي تهدف إلى تجريم حق الشعوب في مقاومة الإحتلال، على الرغم من أن هذا الحق كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية".

