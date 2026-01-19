تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفتي صيدا يستقبل نائب رئيس الجماعة الإسلامية لمناقشة القرار الأميركي

Lebanon 24
19-01-2026 | 07:38
A-
A+

Doc-P-1470643-639044304216165935.webp
Doc-P-1470643-639044304216165935.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار نائب رئيس المكتب السياسي ل"الجماعة الإسلامية" الدكتور بسام حمود دار الإفتاء في صيدا والتقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في حضور القيادي في الجماعة حسن أبو زيد وعضو القسم السياسي محمد الزعتري.

واشار بيان لحمود الى أن اللقاء "كان مناسبة للتشاور في العديد من القضايا العامة والشؤون الدينية والحياتية في صيدا". ووضع حمود المفتي سوسان في "خلفيات القرار الأميركي المنحاز للعدو الصهيوني"، معتبرا أنه "قرار إداري سياسي يصب في خدمة الكيان الصهيوني ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني محلي أو دولي".

وعن كيفية مواجهة القرار، أوضح حمود أن "الجماعة تدرك حجم التغول الأميركي المتفلت من كل الأعراف والقوانين الدولية، وهي في الوقت الذي لن تقع فيه فريسة للترهيب، فإنها ستتعاطى بحكمة مع هذا القرار الجائر وستواجهه بالسياسة والقانون لدحض كل الإفتراءات الأميركية التي تهدف إلى تجريم حق الشعوب في مقاومة الإحتلال، على الرغم من أن هذا الحق كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجماعة الإسلامية التقت وفدا من مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية - صيدا
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية استقبل النائب الحشيمي وجمعيات الكشاف المسلم
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يستقبل نواب عكار لمناقشة الشؤون الإنمائية والخدمية
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجماعة الاسلامية لن تغيّر سلوكها
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الجماعة الإسلامية

الشيخ سليم سوسان

الكيان الصهيوني

المكتب السياسي

نائب رئيس

الصهيوني

أبو زيد

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:59 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:52 | 2026-01-19
Lebanon24
10:34 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24