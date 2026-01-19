تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مخزومي: الرجوع عن الخطأ فضيلة والإصلاح يبدأ بالشفافية
Lebanon 24
19-01-2026
|
08:02
كتب
النائب فؤاد مخزومي
عبر منصة "اكس": الرجوع عن الخطأ فضيلة.
إن تعيين
المدير العام
للجمارك يجب أن يكون رسالة ثقة وإصلاح في واحدة من أكثر الإدارات حساسية وخطورة.
ومن هذا المنطلق، فإن تعيين شخصية ارتبط اسمها بملفات قضائية لا تزال قيد النظر، مهما كانت نتائجها لاحقًا، لا يخدم مبدأ الشفافية ولا يعزّز ثقة اللبنانيين ولا
المجتمع الدولي
بالدولة".
واعتبر ان"الإصلاح الحقيقي يبدأ بخيارات واضحة تُبعد أي التباس أو شبهة، وتؤسّس لمرحلة جديدة قوامها الاستقلالية والمحاسبة والقطيعة مع ممارسات الماضي".
وختم:"
التراجع عن
هذا التعيين خطوة حكيمة ومسؤولة، تصبّ في
مصلحة الدولة
لا الأشخاص".
