مخزومي: الرجوع عن الخطأ فضيلة والإصلاح يبدأ بالشفافية

كتب عبر منصة "اكس": الرجوع عن الخطأ فضيلة.



إن تعيين للجمارك يجب أن يكون رسالة ثقة وإصلاح في واحدة من أكثر الإدارات حساسية وخطورة.



ومن هذا المنطلق، فإن تعيين شخصية ارتبط اسمها بملفات قضائية لا تزال قيد النظر، مهما كانت نتائجها لاحقًا، لا يخدم مبدأ الشفافية ولا يعزّز ثقة اللبنانيين ولا بالدولة".



واعتبر ان"الإصلاح الحقيقي يبدأ بخيارات واضحة تُبعد أي التباس أو شبهة، وتؤسّس لمرحلة جديدة قوامها الاستقلالية والمحاسبة والقطيعة مع ممارسات الماضي".



وختم:" هذا التعيين خطوة حكيمة ومسؤولة، تصبّ في لا الأشخاص".

