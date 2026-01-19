تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مرقص شارك في منتدى الإعلام والديبلوماسية في عمان

Lebanon 24
19-01-2026 | 08:42
Doc-P-1470670-639044342602075013.webp
Doc-P-1470670-639044342602075013.webp photos 0
شارك وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في منتدى "الإعلام والديبلوماسية – أداة استراتيجية لدعم الاستثمار" الذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان يومي 19 و20  الجاري، برعاية وزارة الاتصال الحكومي الأردنية ووزارة الإعلام في لبنان وبتنفيذ المركز الريادي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإعلامي والديبلوماسي بين الدول العربية والأجنبية.

وشدد الوزير مرقص في كلمته كمتحدث رئيسي في فعاليات المنتدى، على" الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في دعم قضايا التنمية والاستثمار والتواصل بين الشعوب"، مؤكّداً أن" دور الإعلام لم يعد مقتصراً على تطوّره التكنولوجي فحسب، بل امتد ليُشكّل عاملاً فاعلاً في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والديبلوماسي".

وأشار إلى أن "الإعلام المعاصر يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات الرقمية، الأمر الذي يستدعي تعزيز مهنية المؤسسات الإعلامية وتطوير أدواتها لضمان نقل الصورة الحقيقية للقضايا الوطنية والعربية".

كما شدّد مرقص على "أهمية العلاقة التكاملية والشراكات الإعلامية بين المؤسسات والأطر الإعلامية العربية"، لافتاً إلى أن "الملتقيات الإعلامية المشتركة تمثل منصات مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، على غرار استضافة لبنان سابقاً للملتقى الإعلامي العربي في بيروت، وهو ما يسهم في تعزيز العمل الإعلامي المشترك في المنطقة".

وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير مرقص نظيره الأردني محمد المومني، حيث استعرضا سبل تطوير الشراكات الإعلامية بين لبنان والأردن، وناقشا آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والإعداد لمبادرات مشتركة تخدم الإعلام ودوره الاستراتيجي في دعم الاستثمار والحوار بين الثقافات.

وتأتي مشاركة الدكتور مرقص في هذا المنتدى في سياق الجهود اللبنانية لتعزيز حضور لبنان في المحافل الإقليمية والدولية وتأكيد دور الإعلام اللبناني كركيزة في دعم القضايا الوطنية في مختلف المجالات.

وفي الختام، قدّم الشركاء الاردنيون للوزير مرقص درعا  تكريمية للمناسبة. (الوكالة الوطنية)
مرقص يغادر إلى عمّان للمشاركة في منتدى "الإعلام والدبلوماسية"
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص واصل لقاءاته على هامش منتدى الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير مرقص شارك طلاب "الفرير" فرن الشباك الاحتفال الميلادي
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص شارك في مؤتمر Bridge 2025 وعزّز الشراكات الإعلامية العربية
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:10 | 2026-01-19
Lebanon24
11:00 | 2026-01-19
Lebanon24
10:59 | 2026-01-19
Lebanon24
10:55 | 2026-01-19
Lebanon24
10:52 | 2026-01-19
Lebanon24
10:34 | 2026-01-19
فيديو
