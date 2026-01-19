مرقص شارك في منتدى الإعلام والديبلوماسية في عمان

شارك المحامي د. بول مرقص في منتدى "الإعلام والديبلوماسية – أداة استراتيجية لدعم الاستثمار" الذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان يومي 19 و20 الجاري، برعاية وزارة الاتصال الحكومي الأردنية ووزارة الإعلام في وبتنفيذ المركز الريادي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإعلامي والديبلوماسي بين والأجنبية.



وشدد الوزير مرقص في كلمته كمتحدث رئيسي في فعاليات المنتدى، على" الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في دعم قضايا التنمية والاستثمار والتواصل بين الشعوب"، مؤكّداً أن" دور الإعلام لم يعد مقتصراً على تطوّره التكنولوجي فحسب، بل امتد ليُشكّل عاملاً فاعلاً في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والديبلوماسي".



وأشار إلى أن "الإعلام المعاصر يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات الرقمية، الأمر الذي يستدعي تعزيز مهنية المؤسسات الإعلامية وتطوير أدواتها لضمان نقل الصورة الحقيقية للقضايا الوطنية والعربية".



كما شدّد مرقص على "أهمية العلاقة التكاملية والشراكات الإعلامية بين المؤسسات والأطر الإعلامية العربية"، لافتاً إلى أن "الملتقيات الإعلامية المشتركة تمثل منصات مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، على غرار استضافة لبنان سابقاً للملتقى الإعلامي العربي في ، وهو ما يسهم في تعزيز العمل الإعلامي المشترك في المنطقة".



وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير مرقص نظيره محمد المومني، حيث استعرضا سبل تطوير الشراكات الإعلامية بين لبنان والأردن، وناقشا آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والإعداد لمبادرات مشتركة تخدم الإعلام ودوره الاستراتيجي في دعم الاستثمار والحوار بين الثقافات.



وتأتي مشاركة الدكتور مرقص في هذا المنتدى في سياق الجهود لتعزيز حضور لبنان في المحافل الإقليمية والدولية وتأكيد دور الإعلام اللبناني كركيزة في دعم الوطنية في مختلف المجالات.



وفي الختام، قدّم الشركاء الاردنيون للوزير مرقص درعا تكريمية للمناسبة. (الوكالة الوطنية)

