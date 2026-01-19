هيئة ادارية بالتزكية للهيئة الوطنية للطفل اللبناني

أعلنت للهيئة الوطنية للطفل اللبناني في بيان، أنها عقدت "جلسة انتخاب الهيئة الادارية الجديدة في مقر الجمعية في ، وجاءت النتائج بالتزكية كالاتي:



عدلا سبليني زين – رئيسة



ماغي ختشريان وبشرى عباس زين ورحمة الحاج ووجدان أبو الحسن – نائبات الرئيسة



نجوى البعيني – أمينة السر



هناء الطبش – أمينة الصندوق



أنيسة السباعي تميم – محاسبة



بحمد – رئيس لجنة حقوق الانسان



سهام الذوقي – رئيسة لجنة البيئة والصحة



لانا خداج – رئيسة لجنة العلاقات العامة والخارجية



كوثر – رئيسة لجنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي



ميرفت مرعي – رئيسة لجنة الاعلام



رلى نظار أمين – رئيسة لجنة الدراسات والمشاريع



أسماء بلولي ديراني وإميلدا يوسف ونجوى الشعار والهام أبو الحسن – مستشارات".



وشكرت زين "جهود الهيئات السابقة"، منوهة بـ"الدور الريادي لمؤسسة الهيئة الرائدة الانسانية والاجتماعية السيدة زاهية سلمان وخليفتها الدكتورة نور سلمان، اللتين تركتا بصمة لا تمحى في تاريخ الدفاع عن الطفولة عامة والطفل اللبناني خاصة، معاهدة بإكمال المسيرة في البحث الجدي لمشاكل الطفولة مع المساهمة في إيجاد الحلول برؤيا مستقبلية تواكب التطور الاجتماعي والعلمي، والمساهمة أيضا في تنمية روح المسؤولية الاجتماعية والانسانية بين العائلات ".



