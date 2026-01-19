من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أنَّ المدارس والثانويات والمهنيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية السيئة وتأثيرها على سلامة التنقل على الطرق وتشكل الجليد، سوف تعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري.

وكررت دعوة مديري هذه المؤسسات في القطاعين الرسمي والخاص إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم او تركها قيد العمل بحسب الظروف المناخية المحيطة بكل مؤسسة.

وفي سياق آخر، تابعت وزيرة التربية برنامج زيارتها دولة قطر ترافقها مديرة مكتبها مايا مداح ، في حضور سفير في دولة قطر بلال قبلان، والتقت رئيس جامعة قطر الدكتور عمر الأنصاري، في حضور للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيمزالكعبي، ونائب الرئيس للبحوث والدراسات الدكتور أيمن إرباد، ومدير مكتب الشؤون الدولية سيزار وازن.

واطلعت الوزيرة من رئيس الجامعة على الكليات والأقسام التي تضمها الجامعة والاختصاصات التي تسديها، وعدد طلابها وبرامجها، وتركز البحث على أهمية البحث العلمي والتعاون اللبناني والتشارك على المستوى العربي في إجراء البحوث العلمية.





كذلك، زارت الوزيرة كرامي والوفد المرافق كلية التربية ، واطلعت من العميدة على أقسام الكلية وبرامجها، وتم البحث في إمكان تعزيز الشراكة بين الكلية ومثيلاتها في لبنان.







بعدها، انتقل الجميع إلى مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية Sesri، واطلعت من القائمين عليه على مواضيع البحوث واستثمار نتائجها في التطوير والتقدم ، والإفادة من مؤشراتها في وضع الاستراتيجيات والسياسات، وكانت جلسة عمل تم في خلالها عرض الجهود والبرامج التي تم اعتمادها في مقاربة التعليم ، واستخدام الرقمنة في مكتب التعلم الرقمي والإلكتروني.







صندوق قطر







من جهة ثانية، زارت الوزيرة كرامي والوفد المرافق مبنى صندوق قطر للتنمية، واجتمعت بالمدير العام السيد فهد بن حمد السليطي، وتمت مناقشة سبل التعاون، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، سيما وان الصندوق من أبرز المؤسسات التمويلية والداعمة في دولة قطر وفي العالم.