تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة

Lebanon 24
19-01-2026 | 13:23
A-
A+

من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن عطلة المدارس بسبب العاصفة
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن عطلة المدارس بسبب العاصفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أنَّ المدارس والثانويات والمهنيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية السيئة وتأثيرها على سلامة التنقل على الطرق وتشكل الجليد، سوف تعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري.
 
 
وكررت الوزيرة دعوة مديري هذه المؤسسات في القطاعين الرسمي والخاص إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم او تركها قيد العمل بحسب الظروف المناخية المحيطة بكل مؤسسة.
 
 
وفي سياق آخر، تابعت وزيرة التربية برنامج زيارتها  دولة قطر ترافقها مديرة مكتبها مايا مداح ، في حضور سفير لبنان في دولة قطر بلال قبلان، والتقت رئيس جامعة قطر الدكتور عمر الأنصاري، في حضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيمزالكعبي، ونائب الرئيس للبحوث والدراسات الدكتور أيمن إرباد، ومدير مكتب الشؤون الدولية سيزار وازن.
 
 
واطلعت الوزيرة من رئيس الجامعة على الكليات والأقسام التي تضمها الجامعة والاختصاصات التي تسديها، وعدد طلابها وبرامجها، وتركز البحث على أهمية البحث العلمي والتعاون اللبناني القطري والتشارك على المستوى العربي في إجراء البحوث العلمية.


كذلك، زارت الوزيرة كرامي والوفد المرافق كلية التربية في الجامعة، واطلعت من العميدة على أقسام الكلية وبرامجها، وتم البحث في إمكان تعزيز الشراكة بين الكلية ومثيلاتها في لبنان.



بعدها، انتقل الجميع إلى مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية Sesri، واطلعت من القائمين عليه على مواضيع البحوث واستثمار نتائجها في التطوير والتقدم ، والإفادة من مؤشراتها في وضع الاستراتيجيات والسياسات، وكانت جلسة عمل تم في خلالها عرض الجهود والبرامج التي تم اعتمادها في مقاربة التعليم من بعد ، واستخدام الرقمنة في مكتب التعلم الرقمي والإلكتروني.



صندوق قطر 



من جهة ثانية، زارت الوزيرة كرامي والوفد المرافق مبنى صندوق قطر للتنمية، واجتمعت بالمدير العام السيد فهد بن حمد السليطي، وتمت مناقشة سبل التعاون، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، سيما وان الصندوق من أبرز المؤسسات التمويلية والداعمة في دولة قطر وفي العالم.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة التربية للمدارس بشأن العاصفة.. إليكم ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

نائب الرئيس

في الجامعة

مدير مكتب

أكاديمية

العاصفة

الأنصار

الوزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-20
Lebanon24
03:06 | 2026-01-20
Lebanon24
03:00 | 2026-01-20
Lebanon24
02:57 | 2026-01-20
Lebanon24
02:47 | 2026-01-20
Lebanon24
02:38 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24