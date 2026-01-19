تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الداخلية يصل إلى البحرين لبحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات

Lebanon 24
19-01-2026 | 13:53
وزير الداخلية يصل إلى البحرين لبحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات
وزير الداخلية يصل إلى البحرين لبحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات photos 0
وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء اليوم، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي كان في استقباله في المطار، إلى جانب سفير لبنان في البحرين هادي الهاشم.
 

ومن المقرّر أن يعقد الوزير الحجار يوم غد الثلاثاء محادثات رسمية مع نظيره البحريني، في سبيل تطوير التعاون الثنائي، لا سيّما في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات، إلى جانب البحث في سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويُسهم في توطيد العلاقات الأخوية بين لبنان والبحرين.
 
 
