في زحلة.. مجهولون يحاولون سرقة سيارة

أقدم 3 أشخاص مجهولين على محاولة سلب سيارة المدعو "س.ز"، صاحب محمصة السمير، وذلك أثناء تواجده في محيط منزله بزحلة.



وذكرت المعلومات أن العملية باءت بالفشل، وقد ادعى صاحب السيارة لدى مخفر المعلقة ضد مجهولين، فيما التحقيقات مُستمرة من قبل لمعرفة ملابسات الحادثة.