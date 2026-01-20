ندى بستاني تنتقد وزير الطاقة وتدعو لمناظرة إعلامية بالأرقام والمستندات

كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة "إكس": "توقعنا من ⁧‫وزير الطاقة‬⁩ مؤتمرا صحفيا تقنيا يوضّح فيه بالارقام والمستندات شو عم بيصير بقطاع الكهرباء‬⁩ بس للأسف ما قدر طلع الوزير من مدرسة النكد السياسي يللي بينتمي لالها".



‫وقالت : " الوزير صدي بيختار الارقام يللي بتناسبو وبالسنين يللي بتناسبو. من جهة عم بيقارن ساعات التغذية بآخر ٥ سنين ومن جهة تانية عم بيكرّر مقولة كلفة الدعم لآخر ١٥ سنة انها ٢٦ مليار دولار علماً انو الرقم الحقيقي بحسب مستند رسمي لوزارة المالية هو، من ٢٠٠٠ لل٢٠٢١ اي ٢١ سنة، ٢٢.٧ مليار دولار".



اضافت : "المقارنة الصحيحة بتكون Apple to apple يعني بين كلفة الدعم وساعات التغذية عن نفس السنين، ومش متل ما بيناسبنا بل بمستندات رسمية.

‏وبما إنك وعدت تنشر ساعات التغذية لآخر ٥ سنين على موقع الوزارة، تفضّل فرجينا ساعات التغذية بعهد استلام ⁧‫التيار الوطني الحر اي من وقت استلام ، مرورًا بالوزير ، وصولًا لوقت استلامي أنا".

ختمت :"على كل حال ما رح رد على كل المغالطات ومنعاً للسجالات لان الناس تعبت وبدها الحقيقة والكهرباء، انا بدعيك لمناظرة اعلامية معي بالارقام والمستندات امام كل اللبنانيين".

