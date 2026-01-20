بالصورة.. توقيف مروّج مخدرات ومطلوب للقضاء في البقاع

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:



في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت بتاريخ 16-01-2026 من توقيف شخص يُشتبه بترويجه المخدّرات وتعاطيها في ، ويُدعى: ا. ج. (مواليد عام 1999، سوري).



بتفتيشه، ضُبط بحوزته كمّيّة من المواد المخدّرة وحشيشة الكيف.



كما تمكّنت عناصر المفرزة بتاريخ 19-01-2026 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة برّ الياس، على متن «فان»، ويُدعى:



ع. ح. (مواليد عام 1973، لبناني) بحقّه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة.



بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربي مع /14/ طلقة صالحة للاستعمال وهاتف خلوي.



سُلِّم الموقوفان مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختصّ.

