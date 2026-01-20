تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اعتدى جنسيّاً على ابنته وهدّدها بالقتل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-01-2026 | 12:57
A-
A+
اعتدى جنسيّاً على ابنته وهدّدها بالقتل.. إليكم التفاصيل
اعتدى جنسيّاً على ابنته وهدّدها بالقتل.. إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالتحرّش والاعتداءات الجنسيّة والإخلال بالآداب العامّة، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت بتاريخ 9-1-2026 معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص في بلدة ضمن قضاء صور بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر.

بالتاريخ ذاته، توجهت إحدى دوريّات الشعبة الى البلدة وتمكنت من توقيف المشتبه به، الذي تبيّن أنّه يُدعى:

– ح. ب. (مواليد عام 1979، لبناني) كما تمّ ضبط هاتفه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

وبالاستماع إلى إفادة الفتاة القاصر، صرّحت أنّ والدها أقدم على الاعتداء عليها جنسيًا مستغلًّا غياب والدتها عن المنزل، كما أفادت بأنّه عمد إلى تهديدها بالقتل في حال إفصاحها عن فعلته.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وتمّ تسليمه مع الهاتف الخلوي المضبوط إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتهامات بيئية تهدد شركات الشوكولاتة العملاقة.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات حادة لترامب: نائبة جمهورية تتهمه بالتحريض على قتلها وابنها
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القبض على المتهمة بقتل ابنة صديقتها في مصر
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لأنّه هدّدها.. أم تطلق النار على ابنها
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

القضاء ا

قضاء صور

القضاء

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21
Lebanon24
02:30 | 2026-01-21
Lebanon24
02:02 | 2026-01-21
Lebanon24
02:00 | 2026-01-21
Lebanon24
01:52 | 2026-01-21
Lebanon24
01:45 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24