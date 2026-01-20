تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ترامب يعرض صورة لأحد الموقوفين في ولاية مينيسوتا.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
20-01-2026
|
16:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، صورة أحد الموقوفين في ولاية
مينيسوتا
، مشيرًا إلى وجود علاقة له بحزب الله.
وقال
ترامب
، ساخرًا: "علاقات مع حزب الله… هذا جميل، لماذا سمحنا لهم بدخول بلدنا؟".
