لبنان
الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعوّل عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان
Lebanon 24
21-01-2026
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
لرئيس وأعضاء
السلك القنصلي
: "نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن
لبنان
، لا تلك التي يعمد البعض إلى تشويهها أو تحريف واقعها".
وشدد على ان "الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها، لأنها تعزّز مصداقيتنا أمام الخارج، وهي جزء لا يتجزأ من
مسار الإصلاح
، ولا يمكن اعتماد الإصلاح بالانتقاء".
من جهته
، قال
القنصل العام
جوزف
حبيس: " نتعهّد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة لبنان ومؤسساته، ونؤكّد استعدادنا للتعاون معكم في كل ما من شأنه تعزيز حضور لبنان الدولي وتحقيق رفاهية شعبه".
