رغم القصف… المحبّة كانت الأقوى

بعد القصف الذي استهدف المناطق الجنوبية اليوم، وما تسبّب به من أضرار ونزوح مفاجئ، برز مشهد إنساني لافت: العائلات سارعت فوراً إلى فتح منازلها، والرسائل بدأت تصل تباعاً: "عنا بيوت تستقبل المتضرّرين".





ورغم الخوف والخسائر، تجلّت روح التضامن بأبهى صورها، ليؤكّد الناس مرّة جديدة أنّ المحنة توحّدهم، وأن الإنسانية أقوى من القصف.