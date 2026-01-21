الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا

صدر عن البيان الآتي: "تستمر الاعتداءات والانتهاكات ضد ، مستهدِفةً مبانيَ ومنازل مدنية في عدة مناطق، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١. إن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها. كما ينعكس ذلك سلبًا على الاستقرار في المنطقة".

Advertisement