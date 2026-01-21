تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا

Lebanon 24
21-01-2026 | 12:12
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "تستمر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، مستهدِفةً مبانيَ ومنازل مدنية في عدة مناطق، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١. إن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها. كما ينعكس ذلك سلبًا على الاستقرار في المنطقة".
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة
نصّار: عدم حصر السلاح يعوّق استكمال بناء دولة متساوية أمام القانون
وزير الخارجية السوري: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي ويستوجب موقفاً دولياً حازماً
نصار: التقرير الأول للجيش حول بداية تنفيذ خطته شمل الليطاني سيكون في أول آذار
