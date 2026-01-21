بيانٌ من أفيخاي أدرعي.. ماذا قال عن "غارات الجنوب"؟

بعد القصف الذي شهده الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه نفذ غارات جوية استهدفت بنى تحتية تابعة لـ" " في ، زاعماً أن الأماكن المستهدفة "وُضعت في أوساط السكان المدنيين في ".

وادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ " طالت مستودعات أسلحة وموقعاً تحت الأرض تمّ استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للحزب"، مشيراً إلى أن "وضع البنى المستهدفة بين المدنيين يشكلُ دليلاً إضافياً على استخدام حزب الله مواطني لبنان دروعًا بشرية لأنشطة التنظيم من داخل ممتلكات مدنية".

ويقولُ أدرعي إنه "تم اتخاذ خطوات عديدة قبل الغارات، من شأنها تقليص إمكانية إصابة مدنيين، بما فيها استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتوجيه إنذارات مسبقة للسكان والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وختم: "أنشطة حزب الله في هذه المواقع بغية إعادة إعمار قدراته تشكل انتهاكاً للتفاهمات بين ولبنان وتهديداً على إسرائيل، فيما سيواصل الجيش الإسرائيلي إزالة أي تهديد على إسرائيل".