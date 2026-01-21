أسامة سعد تفقد مباني متضررة جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في الغازية

تفقد لـ" " النائب ، أحد المباني التي تعرّضت للقصف في منطقة ، جرّاء الاعتداء الذي استهدف، اليوم، عدداً من المناطق في ، من بينها الغازية وقناريت، وأنصار والخرايب وبلدات أخرى.



ويأتي هذا العدوان في إطار سلسلة الاعتداءات المتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية، والتي خلّفت أضرارًا جسيمة في الممتلكات والأبنية السكنية.





كذلك، اطّلع سعد خلال جولته على الأضرار التي لحقت بالمباني المجاورة، والتي تضرّرت جرّاء هذه الضربات، مؤكّداً "الوقوف إلى جانب الأهالي في مواجهة تداعيات هذا العدو".