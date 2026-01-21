تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أسامة سعد تفقد مباني متضررة جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في الغازية

Lebanon 24
21-01-2026 | 13:59
A-
A+
أسامة سعد تفقد مباني متضررة جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في الغازية
أسامة سعد تفقد مباني متضررة جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في الغازية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفقد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، أحد المباني التي تعرّضت للقصف في منطقة الغازية، جرّاء الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف، اليوم، عدداً من المناطق في جنوب لبنان، من بينها الغازية وقناريت، وأنصار والخرايب  وبلدات أخرى.
 
 
ويأتي هذا العدوان في إطار سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية، والتي خلّفت أضرارًا جسيمة في الممتلكات والأبنية السكنية.


كذلك، اطّلع سعد خلال جولته على الأضرار التي لحقت بالمباني المجاورة، والتي تضرّرت جرّاء هذه الضربات، مؤكّداً "الوقوف إلى جانب الأهالي في مواجهة تداعيات هذا العدو".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية ليلا استهدفت مبنى من 3 طوابق في المنطقة الصناعية في الغازية ـ صيدا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"كهرباء لبنان" توضّح آلية الإعفاءات والفوترة للمباني المتضررة بالعدوان الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل أسامة سعد ورئيس ديوان المحاسبة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة سعد: المشهد مخجل
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24

التنظيم الشعبي الناصري

التنظيم الشعبي

الأمين العام

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

أسامة سعد

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-01-21
Lebanon24
17:05 | 2026-01-21
Lebanon24
16:58 | 2026-01-21
Lebanon24
16:36 | 2026-01-21
Lebanon24
16:21 | 2026-01-21
Lebanon24
15:34 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24