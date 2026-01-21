عن غارات الجنوب.. ماذا قال جميل السيد؟

كتب على منصة "اكس": "غارات إسرائيلية عنيفة على قرى . منذ شهرين، طرحت حكومتنا خطة نشر الجيش جنوب ، فشنت سلسلة غارات هناك بما يشبه التمهيد للخطة. منذ أسبوع، طرحت الحكومة انتقال خطة الجيش من جنوب الليطاني إلى شماله، فشنت إسرائيل غاراتها اليوم هناك... أنا لا أؤمن بالمصادفات".

Advertisement