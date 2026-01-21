تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
Lebanon 24
21-01-2026
|
17:11
شجب الوزير السابق
هكتور الحجار
في بيان "آلة القتل والتدمير
الإسرائيلية
التي تعاود اعتداءاتها على أرضنا وأهلنا في قرى الجنوب، مستهدفةً المدنيين والمنازل الآمنة".
واعتبر أنّ "هذا العدوان الوحشي يُعدّ جريمة في حقّ الإنسانية، ولكنه لن ينال من إرادة شعبنا ولا من حقّه المشروع في الحياة والكرامة"، مؤكداً أن "الوقوف في وجه الظلم ورفع الصوت رفضاً لهذه الجرائم هو واجب وطني وأخلاقي لا حياد عنه".
وختم: "
الرحمة
لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، وكلّ التحية لصمود أهلنا في الجنوب".
