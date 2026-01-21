الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني

شجب الوزير السابق في بيان "آلة القتل والتدمير التي تعاود اعتداءاتها على أرضنا وأهلنا في قرى الجنوب، مستهدفةً المدنيين والمنازل الآمنة".





واعتبر أنّ "هذا العدوان الوحشي يُعدّ جريمة في حقّ الإنسانية، ولكنه لن ينال من إرادة شعبنا ولا من حقّه المشروع في الحياة والكرامة"، مؤكداً أن "الوقوف في وجه الظلم ورفع الصوت رفضاً لهذه الجرائم هو واجب وطني وأخلاقي لا حياد عنه".







وختم: " لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، وكلّ التحية لصمود أهلنا في الجنوب".

