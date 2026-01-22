بحصلي يدق ناقوس الخطر: إضراب الموظفين يخنق استيراد الغذاء ومئات الحاويات عالقة

أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة صرخة مدوية، ناشدت فيها المسؤولين ضرورة إيجاد معالجة سريعة لأزمة إنجاز المعاملات في مرفأ ، والتي توقفت كلياً نتيجة الإضراب الذي ينفذه موظفو .





وكشف بحصلي عن وجود مئات المستوعبات المحملة بالمواد الغذائية حالياً على أرض المرفأ، مؤكداً عدم قدرة المستوردين على تحريكها أو نقلها إلى المستودعات لتوزيعها على الأسواق. وأشار إلى أن معظم هذه البضائع تم استيرادها خصيصاً لتلبية حاجات المواطنين خلال شهر المبارك.





وحذرت النقابة من أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، خاصة مع استمرار وصول مئات المستوعبات الأخرى تباعاً. وأكد البيان أن استمرار هذا الوضع دون معالجة سريعة سيؤدي حتماً إلى أزمة إمداد غذائي حادة خلال الشهر الفضيل، ما يضع الأمن الغذائي للبنانيين على المحك.





