|
|
لبنان

بحصلي يدق ناقوس الخطر: إضراب الموظفين يخنق استيراد الغذاء ومئات الحاويات عالقة

Lebanon 24
22-01-2026 | 06:27
بحصلي يدق ناقوس الخطر: إضراب الموظفين يخنق استيراد الغذاء ومئات الحاويات عالقة
بحصلي يدق ناقوس الخطر: إضراب الموظفين يخنق استيراد الغذاء ومئات الحاويات عالقة photos 0
أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي صرخة مدوية، ناشدت فيها المسؤولين ضرورة إيجاد معالجة سريعة لأزمة إنجاز المعاملات في مرفأ بيروت، والتي توقفت كلياً نتيجة الإضراب الذي ينفذه موظفو الإدارة العامة.


وكشف بحصلي عن وجود مئات المستوعبات المحملة بالمواد الغذائية حالياً على أرض المرفأ، مؤكداً عدم قدرة المستوردين على تحريكها أو نقلها إلى المستودعات لتوزيعها على الأسواق. وأشار إلى أن معظم هذه البضائع تم استيرادها خصيصاً لتلبية حاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.


وحذرت النقابة من أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، خاصة مع استمرار وصول مئات المستوعبات الأخرى تباعاً. وأكد البيان أن استمرار هذا الوضع دون معالجة سريعة سيؤدي حتماً إلى أزمة إمداد غذائي حادة خلال الشهر الفضيل، ما يضع الأمن الغذائي للبنانيين على المحك.

مواضيع ذات صلة
المنبر البلدي لطرابلس يدق ناقوس الخطر بشأن المباني الآيلة للسقوط
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بحصلي يشكو من وجود بضائع خاصة بالأعياد عالقة في المرفأ والمطار
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
منظومة عسكرية تُربك تل أبيب… تقرير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدق ناقوس الخطر حول الروبوتات الشبيهة بالبشر
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
