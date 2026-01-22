تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟
Lebanon 24
22-01-2026
|
10:34
قالت مصادر أميركية إن لقاءات
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
في
واشنطن
ستشمل
البنتاغون
والأمن القومي والخارجية.
وأضافت المصادر الأميركية لـ"الحدث" أن "هيكل سيسمع في واشنطن أن مسار عملية حصر السلاح يسير ببطء".
وتابعت: "واشنطن ستبلغ قائد الجيش أن "حصر السلاح" يجب أن يتم بأسرع طريقة وأنها لن تسمح لحزب الله بالتصعيد داخليا".
وتحدثت المصادر الأميركية عن "معلومات استخباراتية لدى واشنطن باحتمال أن يصعّد
حزب الله
داخل
لبنان
".
واعتبرت المصادر أن "واشنطن تسعى للوصول إلى إتفاق أمني مع لبنان وليس إتفاق هدنة".
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى لبنان يكشف عودة الاتصالات لزيارة قائد الجيش واشنطن
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى لبنان يكشف عودة الاتصالات لزيارة قائد الجيش واشنطن
22/01/2026 22:05:59
22/01/2026 22:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد موعد زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن من 3 حتى 5 شباط (MTV)
Lebanon 24
تحديد موعد زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن من 3 حتى 5 شباط (MTV)
22/01/2026 22:05:59
22/01/2026 22:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى: لا تاريخ محدد لزيارة قائد الجيش إلى واشنطن و المساعدات للجيش مستمرة
Lebanon 24
عيسى: لا تاريخ محدد لزيارة قائد الجيش إلى واشنطن و المساعدات للجيش مستمرة
22/01/2026 22:05:59
22/01/2026 22:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات مكثفة لضمان نجاح زيارة قائد الجيش الى واشنطن
Lebanon 24
تحضيرات مكثفة لضمان نجاح زيارة قائد الجيش الى واشنطن
22/01/2026 22:05:59
22/01/2026 22:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
