Najib Mikati
لبنان

خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟

Lebanon 24
22-01-2026 | 10:34
قالت مصادر أميركية إن لقاءات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن ستشمل البنتاغون والأمن القومي والخارجية. 
 
وأضافت المصادر الأميركية لـ"الحدث" أن "هيكل سيسمع في واشنطن أن مسار عملية حصر السلاح يسير ببطء". 
 
وتابعت: "واشنطن ستبلغ قائد الجيش أن "حصر السلاح" يجب أن يتم بأسرع طريقة وأنها لن تسمح لحزب الله بالتصعيد داخليا". 
 
وتحدثت المصادر الأميركية عن "معلومات استخباراتية لدى واشنطن باحتمال أن يصعّد حزب الله داخل لبنان". 
 
واعتبرت المصادر أن "واشنطن تسعى للوصول إلى إتفاق أمني مع لبنان وليس إتفاق هدنة". 
 
 
