خلال زيارته إلى واشنطن... ماذا سيسمع قائد الجيش من المسؤولين الأميركيين؟

قالت مصادر أميركية إن لقاءات العماد في ستشمل والأمن القومي والخارجية.

وأضافت المصادر الأميركية لـ"الحدث" أن "هيكل سيسمع في واشنطن أن مسار عملية حصر السلاح يسير ببطء".

وتابعت: "واشنطن ستبلغ قائد الجيش أن "حصر السلاح" يجب أن يتم بأسرع طريقة وأنها لن تسمح لحزب الله بالتصعيد داخليا".

وتحدثت المصادر الأميركية عن "معلومات استخباراتية لدى واشنطن باحتمال أن يصعّد داخل ".

واعتبرت المصادر أن "واشنطن تسعى للوصول إلى إتفاق أمني مع لبنان وليس إتفاق هدنة".