الرئيس عون لـRethinking Lebanon: لبنان غني بثروته البشرية

استقبل رئيس الجمهورية في وفدا من جمعية Rethinking Lebanon " بتصور جديد" برئاسة الدكتور جهاد الحكيّم الذي استهل اللقاء بكلمة فيها بإعطاء الاولوية للعلم ولضرورة الاستثمار فيه، وهو قد قال في خطاب القسم: ثم العلم ثم العلم، لافتاً من ناحية ثانية، الى ضرورة تطوير هذا القطاع ليصبح مواكباً للتطور التكنولوجي والصناعي ولقطاع الاعمال الريادية.



ولفت الحكيّم الى ان الجمعية تعمل على تمكين الشباب اللبناني، في الداخل والخارج، من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لرفع اسم لبنان في مختلف انحاء العالم. وكانت لها عدة نشاطات ابرزها قبل الازمة الاقتصادية والمالية التي طرأت على لبنان، وقد شددت خلالها على تاريخ الانهيار المصرفي والاقتصادي وحجمه، كاشفة في حينه ان لبنان سيكون عرضة للكابيتال كونترول، وقدمت نصائح لمواجهة هذه الازمة للشباب والشركات باللجوء الى التنوع في استثماراتهم ليكونوا بمنأى عن الانهيار.

كما اشار الحكيّم خلال اللقاء الى رؤية الجمعية لما يسمى ب"الهجرة الافتراضية"، التي من شأنها منح فرصة للبنانيين بتنفيذ اعمالهم عن بعد في مجال الابداع والمعرفة. كذلك عرض لعمل الجمعية في مجال الاقتصاد المعرفي عبر منتدى الشباب الرقمي الدولي للاستثمار، وهدفه إعادة لبنان الى الخريطة الرقمية العالمية، مشيراً الى نشاط الجمعية في مجال مكافحة الجرائم المالية في نظام الاقتصاد النقدي. ولفت الى التعاون الذي جرى عدة مرات بين الجمعية والجيش، كما مع عدة وزارات ومنها وزارة السياحة لتشجيع السياحة الريفية.

وشدد رئيس الجمعية في ختام اللقاء على ضرورة تحسين موقع جواز السفر اللبناني، لأنه يعتبر اداة لجذب الاستثمار والحدّ من هجرة الشباب اللبناني.

الرئيس عون

وردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد مؤكداً انَّ لبنان بلد غني بثروته البشرية، واللبنانيون اينما حلوا يثبتون براعتهم ويساهمون بشكل فاعل في بناء وتطوير معظم الدول التي هاجروا اليها.

واعاد رئيس الجمهورية التشديد على اهمية العلم لان "وجود الثروات الطبيعية في لبنان ليس له اي اهمية في حال عدم إدارة هذه الثروات من قبل اكفياء. فالثروة البشرية مستدامة، وعلينا تطوير البرامج التعليمية ليتمكن لبنان من مواكبة العصر خصوصاً وأنه كان يتمتع بدور بارز في نهضة الشرق الاوسط."

واكد الرئيس عون ان اللبنانيين البارعين والمبادرين والمبدعين مكّنوا لبنان من الحفاظ على وجوده وتجاوزه كل الازمات التي عصفت به منذ العام 2019.

