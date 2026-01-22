بعيداً عن أي احتكاك مع الحزب.. هذا ما سيطرحه هيكل في واشنطن

أفادت معلومات الجديد عن أنّه "لا صحة لكل الكلام عن رسالة تحذير سيتلقاها هيكل في ولا صحة للكلام عن الطلب منه الضرب بيد من حديد أو التصادم مع الحزب في الداخل".



وحسب المعلومات فإن المسؤولين في واشنطن سيستمعون الى مقاربة هيكل للسلاح وأبرز ما حققه جنوب وتقييمه لخطة العمل والى حاجات الجيش في المرحلة المقبلة".



وأشارت مصادر إلى أنّه في حال حصول الضربة الاميركية على في الايام المقبلة فإن ذلك قد يغير في عدد من العناوين في والمنطقة.



ولفتت المصادر إلى أنّ سيقدم مقاربته للمرحلة المقبلة بعيداً عن أي احتكاك مع الحزب أو مع البيئة حفاظاً على السلم .

Advertisement