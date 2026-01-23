كركي: الصندوق استعاد دوره والتعرفة الجديدة للمعاينة وصلت لـ 90% من قيمتها قبل الأزمة

عقد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كركي، اجتماعاً مع وفد من نقابة برئاسة الدكتور يارد، بحث خلاله ملف التسويات المالية لما قبل عام 2024، حيث دعا كركي المستشفيات للمسارعة بتقديم معاملاتها القديمة لتحصيل مستحقاتها، وهو ما تعهد النقيب يارد بتعميمه على المستشفيات المنتسبة.



وتناول اللقاء الملحة للقطاع الاستشفائي، ومنها تعديل التعرفات، ملف غسيل الكلى، وأزمة النقص الحاد في الكوادر التمريضية نتيجة تراجع التقديمات الاجتماعية. ومن جهته، أعلن كركي عن قرار برفع تعرفة المعاينة الطبية للأطباء الأخصائيين لتصل إلى 2.7 مليون ليرة (ما يعادل 90% من قيمتها قبل الأزمة)، معتبراً ذلك مؤشراً على المسار الإصلاحي التصاعدي للضمان.



وشدد كركي على ضرورة المستشفيات بالتعرفات الصادرة عن الصندوق والتعاون لتقديم دراسات تفصيلية حول مطالبها، مؤكداً انفتاح الإدارة على الحلول التي تضمن حقوق المضمونين وتساهم في استعادة الدور الريادي للسياحة الاستشفائية في .





