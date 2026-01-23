تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كركي: الصندوق استعاد دوره والتعرفة الجديدة للمعاينة وصلت لـ 90% من قيمتها قبل الأزمة

Lebanon 24
23-01-2026 | 04:13
كركي: الصندوق استعاد دوره والتعرفة الجديدة للمعاينة وصلت لـ 90% من قيمتها قبل الأزمة
كركي: الصندوق استعاد دوره والتعرفة الجديدة للمعاينة وصلت لـ 90% من قيمتها قبل الأزمة photos 0
عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، اجتماعاً مع وفد من نقابة المستشفيات الخاصة برئاسة الدكتور بيار يارد، بحث خلاله ملف التسويات المالية لما قبل عام 2024، حيث دعا كركي المستشفيات للمسارعة بتقديم معاملاتها القديمة لتحصيل مستحقاتها، وهو ما تعهد النقيب يارد بتعميمه على المستشفيات المنتسبة.

وتناول اللقاء القضايا الملحة للقطاع الاستشفائي، ومنها تعديل التعرفات، ملف غسيل الكلى، وأزمة النقص الحاد في الكوادر التمريضية نتيجة تراجع التقديمات الاجتماعية. ومن جهته، أعلن كركي عن قرار مجلس الإدارة برفع تعرفة المعاينة الطبية للأطباء الأخصائيين لتصل إلى 2.7 مليون ليرة (ما يعادل 90% من قيمتها قبل الأزمة)، معتبراً ذلك مؤشراً على المسار الإصلاحي التصاعدي للضمان.

وشدد كركي على ضرورة التزام المستشفيات بالتعرفات الصادرة عن الصندوق والتعاون لتقديم دراسات تفصيلية حول مطالبها، مؤكداً انفتاح الإدارة على الحلول التي تضمن حقوق المضمونين وتساهم في استعادة الدور الريادي للسياحة الاستشفائية في لبنان.

