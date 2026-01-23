لقاءات وزارية ودبلوماسية للرئيس عون

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد عموما والوضع في الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية وتوسعها الى البقاع.



وتطرق البحث الى اللقاءات التي تعقد لمعالجة التصعيد والى سبل مساعدة أهالي القرى الحدودية المدمرة للعودة الى قراهم وتقديم الدعم اللازم لهم في أماكن وجودهم.



وبعد اللقاء، سئل الرئيس عن جو اللقاء مع الرئيس عون فأجاب: " دائما اسأل هذا السؤال وجوابي واحد: كل اللقاءات مع فخامة الرئيس دائما ممتازة".



تجمع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية



والوضع في الجنوب كان ايضاً محور بحث بين الرئيس عون ووفد من "تجمع ابناء البلدات الجنوبية الحدودية" برئاسة منسق التجمع طارق مزرعاني الذي القى في مستهل اللقاء كلمة تقدم في مستهلها "بجزيل الشكر والامتنان على هذا الاستقبال الكريم، وعلى رحابة صدركم ". وقال :" كما نثمّن عاليا ما تبذلونه من جهودٍ مسؤولة لتثبيت الأمن على الحدود، ونحن على يقينٍ بصعوبة المرحلة ودقّتها، وبحرصكم الصادق على مصلحة الوطن والمواطنين عموماً، وأبناء الجنوب خصوصاً، وأنتم واحدٌ منهم.



وانطلاقاً من هذا الحرص الوطني، نلتمس من فخامتكم مضاعفة الجهود من أجل تأمين عودةٍ آمنةٍ للأهالي، والشروع في إعادة الإعمار، ودفع التعويضات، وترميم البنى التحتية. وإلى حين تحقيق ذلك، نأمل منكم المزيد من العمل من اجل تحييد المدنيين عن المخاطر، ووقف التعديات المستمرة على البيوت والأرزاق وإطلاق سراح الاسرى، وتفعيل دور لجنة "الميكانيزم" لتطبيق وقف جدّي شامل لإطلاق النار، ونطالب بانتشار الجيش اللبناني في جميع قرانا الحدودية، بما يعزّز شعور الأهالي بالأمان والاستقرار".



وتابع مزرعاني :"كما نتقدّم بطلبٍ خاص من فخامتكم، بأن تصدروا توجيهاتكم إلى قيادة الجيش بالسماح للأهالي الذين تقع منازلهم على الحدود مباشرةً بزيارتها، إذ لم يتمكّنوا من زيارتها منذ بداية الحرب، أسوةً ببقية أصحاب المنازل التي لا تقع بمحاذاة الحدود تماماً. ونقترح أن يتم ذلك ضمن برنامجٍ زمني تنظّمه قيادة الجيش، يُحدَّد لكل قرية على حدة، لا سيّما أنّ هناك قرى بأكملها ما زال الدخول إليها ممنوعاً، ومنها قرية هونين الحدودية المستحدثة.



وإنّنا كتجمّعٍ، نرفض رفضاً قاطعاً كل ما يُتداول عن مخططاتٍ تهدف إلى تحويل منطقتنا إلى منطقة عازلة أو اقتصادية أو خالية من السكان، ونؤكّد تمسّكنا الكامل بكل شبرٍ من أرضنا وحقّنا المشروع في العيش عليها.



وفي هذا الإطار ندعو فخامتكم، في الوقت الذي ترونه مناسباً، إلى زيارة الـمنطقة الحدودية التي هي صورةٌ مصغّرةً عن وطننا الحبيب بتنوّعها وغناها الاجتماعي والثقافي والتاريخي والتي هي مثال عن الوحدة الوطنية بين جميع أبنائها، ولقد تضررت كلها في هذه الحرب وبينها قرى دُمّرت بالكامل لا سيما في القطاعين والشرقي ، وهذه الزيارة ستنعش الثقة والأمل في نفوس الأهالي، وتعزز ارتباطهم بوطنهم ودولتهم".



وختاماً، نذكّر فخامتكم بأن أبناء القرى الحدودية يعانون ويلات الحرب منذ أكثر من سنتين، وقد تجاوز عدد النازحين منهم السبعين ألفاً، بعدما دُمّرت منازلهم وخسروا أرزاقهم وأعمالهم ومصادر دخلهم ، وباتوا عاجزين عن دفع بدلات الإيجار وتأمين الاستشفاء لمرضاهم، فضلاً عن الأعباء المعيشية اليومية الباهظة، وهم اليوم مهدّدون بالطرد من المساكن التي نزحوا إليها، في هذا الشتاء القاسي ، ووضعهم قابل للانفجارغضباً في أي وقت.



لذلك، نأمل من فخامتكم إصدار توجيهاتكم إلى الإدارات المعنية لمراعاة أوضاعنا الإنسانية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم، ولا سيّما تأمين بدلات الإيواء، والاستشفاء المجاني، وبدل المعيشة، بما يتيح لنا الصمود والعيش بكرامة إلى حين عودتنا الآمنة إلى قرانا. وكذلك دعم صمود بعض الذين عادوا منّا إلى قراهم رغم الصعوبات والتهديدات ويعيشون بالحد الادنى وذلك لتمسّكهم بأرضهم ولعجزهم عن دفع ايجارات البيوت حيث كانوا نازحين".

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد مؤكداً متابعته اليومية "لما يحصل على ارض الجنوب ومعاناة اهله وسكانه. وشدد على "ان الدولة تتمسك بعودة الاهالي الى ارضهم ووقف الاعتداءات الاسرائيلية، واطلاق الاسرى وهي تطالب بذلك بشكل دائم لا سيما خلال اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، حيث يؤكد السفير سيمون كرم أن هوية ابن الجنوب مرتبطة بأرضه وان لا عودة عن هذا المطلب".



ونفى رئيس الجمهورية وجود اي اقتراح حول إخلاء المنطقة الحدودية الجنوبية من سكانها وتحويلها الى منطقة اقتصادية عازلة. إلا أنه أكد، في المقابل، على ضرورة العمل على إعادة اعمارها وتقوية اقتصادها وتأمين فرص عمل لسكانها ما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبالتالي الأمني فيها".



واكد الرئيس عون خلال اللقاء "اهمية تأمين الحماية الكاملة لأهل هذه المنطقة من خلال تعزيز وجود مراكز جديدة للجيش في بلداتها ومؤازرة قوات "اليونيفيل" له لتأمين مظلة دولية لهذه الحماية"، لافتا الى "ان دولا كثيرة من الاتحاد الاوروبي كفرنسا وإيطاليا، واخرى مثل أندونيسا، اكدت تصميمها على البقاء في الجنوب بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" فيه.



وشدد رئيس الجمهورية على ان من واجبات الدولة الوقوف الى جانب اهلها وانه على تواصل مع رئيس الحكومة ووزير المالية لإيجاد السبل الآيلة الى تقديم المساعدات والتعويضات لسكان المنطقة الذين تهجروا وخسروا منازلهم ومصدر رزقهم "وانا متفق مع الرئيسين بري وسلام لرفع المعاناة عنكم" . وقال:" نطالب بشكل دائم المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي احتلتها بالإضافة الى اعادة الاسرى اللبنانيين. انتم ابناؤنا والدولة ملزمة بكم، فأنا ابن الجنوب وأعرف جيداً معاناة ابن هذه الأرض، وانا ابن البيئة نفسها، فلا توصوا حريصا، وليس لدينا خيار آخر. فالحرب ليست خيارا لنا، وكذلك هي ليست خيار اهل الجنوب الذين عانوا وخسروا الكثير منذ العام 1969. ولبنان لا يمكن ان يتحمل وحده تبعات الدفاع عن القضية مع انها قضية محقة".



وختم الرئيس عون بالقول :"لا يمكن للبنان ان يتعافى ويزدهر ويعيش بسلام اذا كان الجنوب جريحا وابناؤه يعانون. فجرح الجنوب مفتوح ويجب اغلاقه ونريد مساعدتكم انتم لتحقيق ذلك. نحن في مرحلة صعبة، نتعاطى فيها بحكمة وتعقل، ولكن البعض، للأسف، يعتبر هذا الاسلوب ضعفا، إلا أننا نريد تخفيف المعاناة بأقل خسائر ممكنة".



الى ذلك شهد قصر بعبدا، لقاءات وزارية تناولت عمل عدد من الوزارات.



وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون والبلديات العميد احمد الحجار واطلع منه على نتائج زيارته الى مملكة البحرين واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين فيها، وفي مقدمهم الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الذي حمّله تحياته الى الرئيس عون وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والامن، مشددا على وقوف البحرين الدائم الى جانب ودعمه في مختلف المجالات. كذلك تطرق البحث الى الأوضاع الأمنية والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر عقده في شهر آذار المقبل في باريس.



وزاريا أيضا، استقبل الرئيس عون، وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ووزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود وعرض معهما مواضيع تتعلق بعمل الوزارتين ولا سيما النشاطات الثقافية والسياحية المشتركة المقرر تنظيمها خلال الأشهر المقبلة. كما اطلع على الحركة السياحية في فصل الشتاء وحركة الحجوزات في المؤسسات السياحية والفندقية.





ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل. وأجرى الرئيس عون والسفير ماغرو جولة افق تناولت الاوضاع المحلية والاقليمية في ضوء التطورات الاخيرة.

