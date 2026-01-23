"محاولة يائسة".. وزير الإتصالات يستنكر الإساءة إلى رئيس الجمهورية

أعرب وزير الاتصالات عن أسفهِ لـ"تعرض رئيس الجمهورية إلى حملات تحامل لمجرد تمسكه بثوابت وطنية تحظى بإجماع اللبنانيين وفي مقدمها وجود جيش واحد وسلطة واحدة على كامل الأراضي ".

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال الحاج إنَّ "محاولات الإساءة إلى شخص الرئيس، لا تعدو كونها محاولة يائسة لفرض أمر واقع رفضه اللبنانيون جميعاً، بعدما دفعوا ثمن الفوضى من بيوتهم وأرزاقهم وصورتهم أمام العالم".