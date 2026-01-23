تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

"محاولة يائسة".. وزير الإتصالات يستنكر الإساءة إلى رئيس الجمهورية

Lebanon 24
23-01-2026 | 11:07
محاولة يائسة.. وزير الإتصالات يستنكر الإساءة إلى رئيس الجمهورية
محاولة يائسة.. وزير الإتصالات يستنكر الإساءة إلى رئيس الجمهورية photos 0
أعرب وزير الاتصالات شارل الحاج عن أسفهِ لـ"تعرض رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى حملات تحامل لمجرد تمسكه بثوابت وطنية تحظى بإجماع اللبنانيين وفي مقدمها وجود جيش واحد وسلطة واحدة على كامل الأراضي اللبنانية".
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال الحاج إنَّ "محاولات الإساءة إلى شخص الرئيس، لا تعدو كونها محاولة يائسة لفرض أمر واقع رفضه اللبنانيون جميعاً، بعدما دفعوا ثمن الفوضى من بيوتهم وأرزاقهم وصورتهم أمام العالم".
 
 
 
