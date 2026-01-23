حزب الوطنيين الأحرار يعلن دعمه الكامل للرئيس عون

أكد في "حزب الوطنيين الأحرار" بعد أجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب كميل ، دعمه الكامل لرئيس الجمهورية ، في جهوده الرامية إلى تثبيت سيادة الدولة وتطبيق وحماية المؤسسات الشرعية".

كما وأشاد بـ"المساعي الوطنية التي يبذلها فخامته للحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".

وشجب الحزب "المحاولات الدائمة من قبل جماعة الممانعة لشيطنة مواقف ، من هنا يؤكد الحزب وقوفه الى جانب الحكومة السيادية في خياراتها السياسية".

ما وجدد الحزب "تمسكه بالدولة القوية القادرة"، واعتبر أنّ "نجاح مسيرة الإصلاح وبناء المؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام موقع رئاسة الجمهورية ودعم عملها الوطني. وفي هذا الإطار، يدعو الأحرار جميع القوى إلى تغليب المصلحة على التجاذبات السياسية".