إنهيار مبنى سكني في القبّة

انهار مبنى سكني في – في مدينة ، ما أدى إلى حالة هلع في محيط المكان، تزامناً مع سماع إطلاق نار في المنطقة.



وأفادت المعلومات بسماع صراخ من تحت أنقاض المبنى عقب الانهيار، ما دفع الأهالي إلى المباشرة بمحاولات إزالة الردم.



وتمكّن الأهالي من إخراج امرأة من تحت الأنقاض، وقد وُصفت حالتها بالجيدة.

وقد وصل الجيش والقوى الأمنية إلى مكان المبنى المنهار.