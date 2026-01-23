تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إنهيار مبنى سكني في القبّة
Lebanon 24
23-01-2026
|
20:56
photos
انهار مبنى سكني في
منطقة القبة
–
شارع الجديد
في مدينة
طرابلس
، ما أدى إلى حالة هلع في محيط المكان، تزامناً مع سماع إطلاق نار في المنطقة.
وأفادت المعلومات بسماع صراخ من تحت أنقاض المبنى عقب الانهيار، ما دفع الأهالي إلى المباشرة بمحاولات إزالة الردم.
وتمكّن الأهالي من إخراج امرأة من تحت الأنقاض، وقد وُصفت حالتها بالجيدة.
وقد وصل الجيش والقوى الأمنية إلى مكان المبنى المنهار.
مطالبة أميركية بتحويل "الميكانيزم"إلى لجنة ثلاثية" واجتماع رئاسي للرد على استبعاد فرنسا واليونيفيل
Lebanon 24
مطالبة أميركية بتحويل "الميكانيزم"إلى لجنة ثلاثية" واجتماع رئاسي للرد على استبعاد فرنسا واليونيفيل
22:04 | 2026-01-23
23/01/2026 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وبري لوقف التشنجات ولجم الخلاف مع "حزب الله"
Lebanon 24
عون وبري لوقف التشنجات ولجم الخلاف مع "حزب الله"
22:05 | 2026-01-23
23/01/2026 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يحشد لانجاح مؤتمر دعم الجيش وقطر تُطلِق حملة اتصالات ومساعدات
Lebanon 24
ماكرون يحشد لانجاح مؤتمر دعم الجيش وقطر تُطلِق حملة اتصالات ومساعدات
22:06 | 2026-01-23
23/01/2026 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف الاعتداءات رهن المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل ابيب
Lebanon 24
وقف الاعتداءات رهن المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل ابيب
22:10 | 2026-01-23
23/01/2026 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصير 3 أطفال ورجل مجهول.. تواصل الجهود لانتشال عائلة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
Lebanon 24
مصير 3 أطفال ورجل مجهول.. تواصل الجهود لانتشال عائلة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
23:17 | 2026-01-23
23/01/2026 11:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
