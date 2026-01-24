لبنانية نائبة لرئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية

أعلن المجلس العالمي للسياحة الصحية، ومقرّه ولاية في الأميركية، تعيين أليس يمين بويز نائبة لرئيس المجلس.

وتُعرف السيدة بويز بدورها القيادي في القطاع الصحي، ولا سيّما من خلال شغلها منصب المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، حيث أسهمت في تطوير مبادرات إقليمية، وتعزيز التعاون الصحي العابر للحدود، وترسيخ معايير الجودة والحوكمة في أنظمة الرعاية الصحية.

ويعكس هذا التعيين ثقة دولية بالخبرات وقدرتها على الإسهام في صياغة التوجهات والسياسات الصحية العالمية، وتعزيز التكامل بين بما يتماشى مع المعتمدة.

ويُذكر أن بويز صُنّفت هذا العام على لائحة فوربس لأفضل 100 قائد في مجال الرعاية الصحية في منطقة ، حيث حلّت في المرتبة 43، وكانت الأولى على المستوى اللبناني. ويُنتظر أن يُسهم هذا الدور في تعزيز حضور على الساحة الصحية الدولية، ورفع اسمه في المحافل العالمية، من خلال المشاركة في صياغة الرؤى والسياسات التي ترسم مستقبل السياحة العلاجية والرعاية الصحية عالميًا.

Advertisement