Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لبنانية نائبة لرئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية

Lebanon 24
24-01-2026 | 03:31
لبنانية نائبة لرئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية
لبنانية نائبة لرئيس المجلس العالمي للسياحة الصحية photos 0
أعلن المجلس العالمي للسياحة الصحية، ومقرّه ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، تعيين أليس يمين بويز نائبة لرئيس المجلس.
وتُعرف السيدة بويز بدورها القيادي في القطاع الصحي، ولا سيّما من خلال شغلها منصب المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، حيث أسهمت في تطوير مبادرات إقليمية، وتعزيز التعاون الصحي العابر للحدود، وترسيخ معايير الجودة والحوكمة في أنظمة الرعاية الصحية.
ويعكس هذا التعيين ثقة دولية بالخبرات اللبنانية وقدرتها على الإسهام في صياغة التوجهات والسياسات الصحية العالمية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
ويُذكر أن بويز صُنّفت هذا العام على لائحة فوربس لأفضل 100 قائد في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حلّت في المرتبة 43، وكانت الأولى على المستوى اللبناني. ويُنتظر أن يُسهم هذا الدور في تعزيز حضور لبنان على الساحة الصحية الدولية، ورفع اسمه في المحافل العالمية، من خلال المشاركة في صياغة الرؤى والسياسات التي ترسم مستقبل السياحة العلاجية والرعاية الصحية عالميًا.
