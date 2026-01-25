تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-01-2026 | 00:55
A-
A+
عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع حزب الله
عون يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل واعادة فتح قنوات الحوار مع حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعود الملف الجنوبي إلى واجهة الاتصالات الدولية، وسط حراك دبلوماسي وعسكري متشابك يعكس حجم القلق من انفلات الوضع، كما يعكس في الوقت نفسه محاولة لالتقاط فرصة سياسية قبل انزلاق أكبر.
 
 
من دافوس إلى القاهرة وواشنطن وباريس، تتقاطع الرسائل والزيارات والتحضيرات، فيما الداخل اللبناني يعيش على إيقاع تهدئة هشة بين رئاسة الجمهورية وقيادة "حزب الله"، بعد فترة من التوتر الصامت.
 
 
وتقول أوساط سياسية إن رسالة الرئيس جوزاف عون إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرد الذي وصل عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تشيران إلى أن مستقبل الجنوب بات بندًا ثابتًا على طاولة البحث الدولي، وأن أي مقاربة مقبلة ستربط بين المسار الأمني ودعم المؤسسة العسكرية. فرئيس الجمهورية دعا الرئيس ترامب للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط المحتلة، ليتمكّن الجيش من الانتشار حتى الحدود، لا سيما ان الاستقرار لا يمكن أن يتحقق من دون ضغط فعلي على إسرائيل لاتخاذ خطوات ملموسة على الأرض وترجمة القرارات الدولية من نصوص إلى وقائع ميدانية.


وفي هذا الإطار، تكتسب الاجتماعات التحضيرية لزيارة قائد الجيش إلى واشنطن أهميتها، باعتبارها محطة تقنية ـ سياسية تمهّد لمؤتمر دعم الجيش في باريس، وترتبط مباشرة بطرح عملي لحصر السلاح شمال الليطاني ضمن سلّة ترتيبات أوسع. ولذلك يتوجه وفد عسكري الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأميركية للتنسيق مع القيادة الوسطى الأميركية بشأن اللقاءات المقررة بين الثالث والخامس من شباط المقبل، علما ان قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، امس، إلى تل ابيب عقب زيارة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. 
 

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن زيارة قائد "سنتكوم" تأتي "للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران". وأضافت أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية.


وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ "الدولة حقّقت سيطرة عملانيّة كاملة على جنوب الليطاني ولا قوة عسكرية رديفة يمكنها أن تتشكّل هناك"، لافتاً إلى أنه "نحن متمسكون بتطبيق اتفاق الطائف وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم"، وقال: "لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني القانون سيطبق على الكل".
 
 
كذلك، أشار سلام إلى أن "انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخياً فللمرة الأولى منذ العام 1969 تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على جنوب نهر الليطاني". 

 
أما محلياً، فلا تقل حركة الاتصالات أهمية عن المساعي الخارجية، إذ عادت قنوات التواصل بين بعبدا وحارة حريك عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، في محاولة واضحة لاحتواء التوتر وإعادة فتح باب الحوار المباشر مع قيادة الحزب، ويبدو ان زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا كانت مؤشراً على رغبة واضحة في احتواء التصعيد ومنع انتقال الخلافات إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
 
 
وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أننا حريصون على الوحدة الوطنية الداخلية، ومن ضمن عناوين حرصنا هو العلاقة مع رئيس الجمهورية، ولذلك نحن ‏نُعبّر عن رأينا وفخامة الرئيس يُعبّر عن رأيه، وهذا يحتاج إلى تواصل كي نصل إلى تفاهم"، مضيفا موقع فخامة الرئيس موقع مقدر وموقع محترم، وإن كان هناك تباينات في الرأي، ونريد أن يكون النقاش حولها في الأطر المناسبة لإيجاد الحلول".
 
 
 
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد رد "حزب الله" على عون بعد حوار لم يحقق نتائج
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تقنية - أمنية و"حزب الله"لن "يكسرها" مع عون
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نزع "حزب الله"يحدد مستقبل علاقة لبنان مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:11 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
04:51 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24