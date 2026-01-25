تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

فضل الله: ندعو الحكومة إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي المتفاقم

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:59
فضل الله: ندعو الحكومة إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي المتفاقم
فضل الله: ندعو الحكومة إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي المتفاقم photos 0
دعا العلامة السيد علي فضل الله الحكومة إلى الاهتمام بالوضع الاجتماعي المتفاقم، والسعي إلى إيجاد حلول واقعية، واستنفار كل طاقاتها لمواجهة هذه التحديات.
 

وفي تصريح له، قال فضل الله: "إنّ مشكلتنا في هذا الوطن تكمن في نصب المتاريس والحواجز، وسوء استخدام الأسلوب الحسن، والإجادة في استعمال الكلمات المنفّرة والمستفزّة، ما يحوّل الوطن إلى ساحة صراع بدل أن يكون واحةً للتلاقي والحوار الموضوعي الهادف إلى الوصول إلى مساحات مشتركة، لا إلى تسجيل النقاط وإسقاط الآخر".



ودعا الجميع إلى اعتماد الكلمة الطيبة والمنطق العقلاني في مقاربة القضايا الخلافية، القائم على الحجة والدليل، بعيداً عن الغرائز وشدّ العصب الذي يثير الفتن ويزيد الانقسام والتشرذم، مؤكداً أنّ نقاط الاختلاف لا تُعالج بالخطاب المستفز أو المثير للحساسيات.

