بعد اختطافه من قبل الموساد.. اعتصام حاشد للمطالبة بكشف مصير النقيب أحمد شكر

نفّذت عائلة النقيب المتقاعد ضاهر شكر اعتصاما حاشدا شارك فيه وزراء سابقون رؤساء بلديات روساء روابط اختيارية مخاتير فعاليات بدمن منتطق والبقاعين الاوسط والشمالي على طريق عام بعلبك – مفرق النبي شيت، وسط حشدٍ كبير من الأهالي والمتضامنين، تنديدًا بالصمت الرسمي إزاء اختطافه من قبل الموساد من منطقة ، وعدم تحرك الدولة لكشف مصيره ومطالبةً .



وياتي الاعتصام والوقفة الاحتجاجية من اجل كسر هذا الصمت، وكشف مصير المختطف، وتحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة تجاه سيادة الوطن وكرامة أبنائه.



والقيت خلال الاعتصام كلمات طالبت الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية والخارجة والدفاع بكشف مصير النقيب الذي اختفى بظروف غامضة وبعمل يهدد سيادة الدولة .





واشرفت قوة من عناصر قوى الامن الداخلي من مفرزة سير بعلبك بتنظم حركة السير على جانبي طريق مدخل النبي شيت الذي اكتظ بالمشاركين والمحتجين .



ورفع المعتصمون الاعلام اللبناني ولافتات تطالب بكشف مصير النقيب المختطف ،وحقنا لن يموت ،وقضيتنا قضية حق ،وعلى المعنيين والمسؤولين اصدار بيانات ادانة.




















































































