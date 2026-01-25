تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد اختطافه من قبل الموساد.. اعتصام حاشد للمطالبة بكشف مصير النقيب أحمد شكر

Lebanon 24
25-01-2026 | 07:06
بعد اختطافه من قبل الموساد.. اعتصام حاشد للمطالبة بكشف مصير النقيب أحمد شكر
بعد اختطافه من قبل الموساد.. اعتصام حاشد للمطالبة بكشف مصير النقيب أحمد شكر photos 0
نفّذت عائلة النقيب المتقاعد أحمد علي ضاهر شكر اعتصاما حاشدا شارك فيه وزراء سابقون رؤساء بلديات روساء روابط اختيارية مخاتير فعاليات بدمن منتطق بعلبك والبقاعين الاوسط والشمالي على طريق عام بعلبك – مفرق النبي شيت، وسط حشدٍ كبير من الأهالي والمتضامنين، تنديدًا بالصمت الرسمي إزاء اختطافه  من قبل الموساد الإسرائيلي من منطقة زحلة،  وعدم تحرك الدولة لكشف مصيره ومطالبةً الدولة اللبنانية
وياتي الاعتصام والوقفة الاحتجاجية من اجل كسر هذا الصمت، وكشف مصير المختطف، وتحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة تجاه سيادة الوطن وكرامة أبنائه.

والقيت خلال الاعتصام كلمات طالبت الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية والخارجة والدفاع  بكشف مصير النقيب الذي اختفى بظروف غامضة وبعمل يهدد سيادة الدولة .
ورفع المعتصمون الاعلام اللبناني ولافتات تطالب بكشف مصير النقيب المختطف ،وحقنا لن يموت ،وقضيتنا قضية حق ،وعلى المعنيين والمسؤولين اصدار بيانات ادانة.

واشرفت قوة من عناصر قوى الامن الداخلي من مفرزة سير بعلبك بتنظم حركة السير على جانبي طريق مدخل النبي شيت الذي اكتظ بالمشاركين والمحتجين .

وطالب المعتصمون بموقف رسمي يطمئن عائلته واهالي المنطقة.





































 













