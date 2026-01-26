تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماذا قال "حزب الله" عن الرئيس؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-01-2026 | 02:15
A-
A+
ماذا قال حزب الله عن الرئيس؟
ماذا قال حزب الله عن الرئيس؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر سياسي مقرّب من رئاسة الجمهورية إلى أنّ هناك نقطتين أساسيتين لا بدّ للرأي العام من الاطلاع عليهما في قضية التطاول على رئيس الجمهورية، الأولى، أنّ رئاسة الجمهورية لم تتقدّم بأي شكوى أو تتخذ أي إجراء قانوني إزاء كل ما قيل أو جرى تداوله بحق رئيس الجمهورية. أمّا النقطة الأهم، فهي أنّ عددًا كبيرًا من النواب والوزراء ومرجعيات الطائفة الشيعية استنكروا ما قيل وما حصل، إلى حدّ أنّ "حزب الله"، وفي مجالسه الخاصة، أكّد أنّه لا يرضى إطلاقًا بما قيل بحق رئيس الجمهورية  وأنّه لا يغطّي أحدًا عندما تخرج الأمور عن المألوف والأعراف والأدبيات السياسية".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سلاح "حزب الله" ولبنان... ماذا قال زعيم حزب إسرائيليّ؟
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحٌ لافت من سفير إيران عن "حزب الله".. ماذا قال عن طبطبائي؟
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

الجمهوري

رئاسة ال

الشيعية

جمهورية

الطائف

الشيعي

شيعية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-01-26
Lebanon24
06:51 | 2026-01-26
Lebanon24
06:48 | 2026-01-26
Lebanon24
06:39 | 2026-01-26
Lebanon24
06:35 | 2026-01-26
Lebanon24
06:22 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24