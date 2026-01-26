ماذا قال "حزب الله" عن الرئيس؟

لفت مصدر سياسي مقرّب من رئاسة الجمهورية إلى أنّ هناك نقطتين أساسيتين لا بدّ للرأي العام من الاطلاع عليهما في قضية التطاول على رئيس الجمهورية، الأولى، أنّ رئاسة الجمهورية لم تتقدّم بأي شكوى أو تتخذ أي إجراء قانوني إزاء كل ما قيل أو جرى تداوله بحق رئيس الجمهورية. أمّا النقطة الأهم، فهي أنّ عددًا كبيرًا من النواب والوزراء ومرجعيات الطائفة استنكروا ما قيل وما حصل، إلى حدّ أنّ " "، وفي مجالسه الخاصة، أكّد أنّه لا يرضى إطلاقًا بما قيل بحق رئيس الجمهورية وأنّه لا يغطّي أحدًا عندما تخرج الأمور عن المألوف والأعراف والأدبيات السياسية".



