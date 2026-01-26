مكتب النائب فريد البستاني: الإخبار ضد سلام وعبود قدمته لجنة الاقتصاد بإجماع أعضائها

أصدر للنائب بياناً رداً على تصريحات الوكيل القانوني للوزير السابق ، بشأن قرار الخاصة لدى بتجميد حسابات نقيب المحاسبين المجازين عبود.



وأوضح البيان أن الإخبار المقدم بحق النقيب عبود والوزير السابق سلام وآخرين، جاء من النائب بصفته رئيساً للجنة الاقتصاد النيابية وبإجماع أعضائها، وذلك بعد رصد مخالفات مالية وهدر للمال العام. وأكد المكتب أن دور اللجنة الرقابي انتهى لحظة إحالة الملف إلى المختص، التزاماً بمبدأ فصل السلطات.



وشدد البيان على أن النائب البستاني لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بل يتحرك انطلاقاً من الحرص على مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية بحق كل من أخلّ بالأمانة، مؤكداً إيمانه باستقلالية القضاء كمرجع وحيد للفصل في هذه .





