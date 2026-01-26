لمواجهة خطر الترحيل.. توجيهات عاجلة للبنانيين في الولايات المتحدة

أصدر اتحاد السفراء الدوليين في ، برئاسة الدكتورة غرازييلا سيف، بياناً توضيحياً شاملاً لطمأنة اللبنانيين عقب المخاوف التي سادت إثر قرار تجميد إصدار تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة، بينها ، وانتهاء مفعول قرار "المغادرة القسرية المؤجلة" (DED) أمس الأحد 25 كانون الثاني 2026.



وأوضح الاتحاد أن قرار التجميد "إجرائي مؤقت" ولا يلغي الحقوق المكتسبة، وهو يطال ملفات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) واللوتري ولم الشمل، لكنه لا يشمل تأشيرات الزيارة أو الدراسة أو العمل المؤقتة. وأكد البيان أن الهدف هو من "العبء العام" والتحضير لآلية إقامة أكثر استدامة.



ودعت الدكتورة سيف اللبنانيين المتواجدين في أميركا منذ ما قبل 16 تشرين الأول 2024 إلى التحرك الفوري لضمان بقائهم القانوني عبر الخطوات التالية:



-الانتقال لبرنامج TPS: ضرورة التقديم فوراً على برنامج "حالة الحماية المؤقتة" (TPS) المفتوح حتى 27 أيار 2026، كبديل لبرنامج (DED) الذي انتهى مفعوله، لضمان الحصول على تصريح عمل جديد (EAD) وتجنب عقوبات الترحيل.

-تعديل الوضع (Adjustment of Status): نصح البيان من لديهم كفيل بالتقدم فوراً بطلب تعديل الوضع للانتقال من الإقامة المؤقتة إلى الاستقرار الدائم.

-تجنب السفر والمساعدات: حذر الاتحاد من مغادرة الأراضي الأميركية حالياً لتجنب تعقيدات العودة، كما شدد على ضرورة عدم قبول أي مساعدات إنسانية حكومية لتجنب تصنيف "العبء العام".



بالنسبة للبنانيين في الخارج، أشار البيان إلى أن مقابلات السفارة مستمرة لكافة التأشيرات، رغم تعليق ختم تأشيرات الهجرة مؤقتاً، مع إمكانية استثناء الحالات الطبية والإنسانية الحرجة عبر طلبات "التعجيل". كما اقترح على حاملي الجنسيات المزدوجة استكمال ملفاتهم بناءً على الجنسية الثانية إذا كانت لدولة غير مدرجة في قائمة الـ 75.



طالب البيان الكفلاء بتحديث إقراراتهم الضريبية لعام 2025 للتأكد من تجاوزها الحد الأدنى للدخل، وحث اللبنانيين على الحفاظ على سجلات نظيفة وإثبات القدرة على إعالة الذات وتوفير تأمين صحي خاص. وختمت سيف مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات القانونية الدقيقة هو مفتاح الأمان لحماية حقوق المغتربين اللبنانيين.



