تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لمواجهة خطر الترحيل.. توجيهات عاجلة للبنانيين في الولايات المتحدة
Lebanon 24
26-01-2026
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر اتحاد السفراء الدوليين في
الولايات المتحدة
، برئاسة الدكتورة غرازييلا سيف، بياناً توضيحياً شاملاً لطمأنة اللبنانيين عقب المخاوف التي سادت إثر قرار تجميد إصدار تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة، بينها
لبنان
، وانتهاء مفعول قرار "المغادرة القسرية المؤجلة" (DED) أمس الأحد 25 كانون الثاني 2026.
وأوضح الاتحاد أن قرار التجميد "إجرائي مؤقت" ولا يلغي الحقوق المكتسبة، وهو يطال ملفات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) واللوتري ولم الشمل، لكنه لا يشمل تأشيرات الزيارة أو الدراسة أو العمل المؤقتة. وأكد البيان أن الهدف هو
حماية الدولة
من "العبء العام" والتحضير لآلية إقامة أكثر استدامة.
ودعت الدكتورة سيف اللبنانيين المتواجدين في أميركا منذ ما قبل 16 تشرين الأول 2024 إلى التحرك الفوري لضمان بقائهم القانوني عبر الخطوات التالية:
-الانتقال لبرنامج TPS: ضرورة التقديم فوراً على برنامج "حالة الحماية المؤقتة" (TPS) المفتوح حتى 27 أيار 2026، كبديل لبرنامج (DED) الذي انتهى مفعوله، لضمان الحصول على تصريح عمل جديد (EAD) وتجنب عقوبات الترحيل.
-تعديل الوضع (Adjustment of Status): نصح البيان من لديهم كفيل بالتقدم فوراً بطلب تعديل الوضع للانتقال من الإقامة المؤقتة إلى الاستقرار الدائم.
-تجنب السفر والمساعدات: حذر الاتحاد من مغادرة الأراضي الأميركية حالياً لتجنب تعقيدات العودة، كما شدد على ضرورة عدم قبول أي مساعدات إنسانية حكومية لتجنب تصنيف "العبء العام".
بالنسبة للبنانيين في الخارج، أشار البيان إلى أن مقابلات السفارة مستمرة لكافة التأشيرات، رغم تعليق ختم تأشيرات الهجرة مؤقتاً، مع إمكانية استثناء الحالات الطبية والإنسانية الحرجة عبر طلبات "التعجيل". كما اقترح على حاملي الجنسيات المزدوجة استكمال ملفاتهم بناءً على الجنسية الثانية إذا كانت لدولة غير مدرجة في قائمة الـ 75.
طالب البيان الكفلاء بتحديث إقراراتهم الضريبية لعام 2025 للتأكد من تجاوزها الحد الأدنى للدخل، وحث اللبنانيين على الحفاظ على سجلات نظيفة وإثبات القدرة على إعالة الذات وتوفير تأمين صحي خاص. وختمت سيف مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات القانونية الدقيقة هو مفتاح الأمان لحماية حقوق المغتربين اللبنانيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: الولايات المتحدة ستناقش عاجلا أم آجلا مع موسكو نتائج محادثاتها مع أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: الولايات المتحدة ستناقش عاجلا أم آجلا مع موسكو نتائج محادثاتها مع أوكرانيا
26/01/2026 13:58:08
26/01/2026 13:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القائد العام للبحرية الروسية: الولايات المتحدة وأوروبا تستعدان لمواجهة عسكرية محتملة في القطب الشمالي
Lebanon 24
القائد العام للبحرية الروسية: الولايات المتحدة وأوروبا تستعدان لمواجهة عسكرية محتملة في القطب الشمالي
26/01/2026 13:58:08
26/01/2026 13:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كوسوفو تبدأ استقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
Lebanon 24
كوسوفو تبدأ استقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
26/01/2026 13:58:08
26/01/2026 13:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غابرييل من معراب: تعزيز العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة ضرورة عاجلة
Lebanon 24
غابرييل من معراب: تعزيز العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة ضرورة عاجلة
26/01/2026 13:58:08
26/01/2026 13:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
حماية الدولة
اتحاد السفر
رئاسة ال
التزام
الغرين
الحص
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
Lebanon 24
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
06:05 | 2026-01-26
26/01/2026 06:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
Lebanon 24
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
06:51 | 2026-01-26
26/01/2026 06:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
Lebanon 24
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
06:48 | 2026-01-26
26/01/2026 06:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
Lebanon 24
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
06:39 | 2026-01-26
26/01/2026 06:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
06:35 | 2026-01-26
26/01/2026 06:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
12:00 | 2026-01-25
25/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
12:30 | 2026-01-25
25/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:05 | 2026-01-26
مكتب ميقاتي رداً على سؤال نيابي عن علاقة مفترضة بتحقيق عن "بنك عودة": حملات سياسية لتشويه سمعته
06:51 | 2026-01-26
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
06:48 | 2026-01-26
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
06:39 | 2026-01-26
عز الدين بحثت مع رئيسة جمعية "آسيل" في تحديات الطفولة المبكرة
06:35 | 2026-01-26
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل
06:22 | 2026-01-26
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 13:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 13:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 13:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24