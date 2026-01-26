كرامي: انهيار "القبة" ليس مفاجأة و600 مبنى آيل للسقوط في طرابلس

حذّر من كارثة إنسانية تهدد مدينة ، مؤكداً أن انهيار مبنى " " لم يكن مفاجئاً بل سبق وحذر منه مراراً. وكشف كرامي عن وجود أكثر من 600 مبنى آيل للسقوط في المدينة، من بينها 100 مبنى في حالة خطورة قصوى، لافتاً إلى أن قاطني هذه الأبنية يفتقرون إلى مأوى بديل.



وأوضح كرامي، في حديث لـ "صوت كل "، أنه نسق مع بلدية طرابلس لتحديد الأولويات وتأمين المبالغ اللازمة للبدء بعمليات الترميم أو وتأمين الإيواء للسكان، منتقداً "غياب الآذان المصغية" في الدولة رغم المناشدات الطويلة.

وأشار إلى أن طرابلس تعاني من أزمات متراكمة تشمل المياه والمشاريع المتوقفة، ناتجة عن 35 عاماً من "الإنماء غير المتوازن".



وعلى الصعيد الانتخابي، حذّر كرامي من أي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية تحت ذريعة "الأعذار التقنية"، مشدداً على ضرورة إجرائها في موعدها. كما أكد ثبات اصطفافه السياسي، مشيراً إلى أنه سيخوض أي استحقاق مقبل وفقاً لقناعاته الراسخة.



