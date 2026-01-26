تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كرامي: انهيار "القبة" ليس مفاجأة و600 مبنى آيل للسقوط في طرابلس
Lebanon 24
26-01-2026
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر
النائب فيصل كرامي
من كارثة إنسانية تهدد مدينة
طرابلس
، مؤكداً أن انهيار مبنى "
القبة
" لم يكن مفاجئاً بل سبق وحذر منه مراراً. وكشف كرامي عن وجود أكثر من 600 مبنى آيل للسقوط في المدينة، من بينها 100 مبنى في حالة خطورة قصوى، لافتاً إلى أن قاطني هذه الأبنية يفتقرون إلى مأوى بديل.
وأوضح كرامي، في حديث لـ "صوت كل
لبنان
"، أنه نسق مع بلدية طرابلس لتحديد الأولويات وتأمين المبالغ اللازمة للبدء بعمليات الترميم أو
إعادة الإعمار
وتأمين الإيواء للسكان، منتقداً "غياب الآذان المصغية" في الدولة رغم المناشدات الطويلة.
وأشار إلى أن طرابلس تعاني من أزمات متراكمة تشمل المياه والمشاريع المتوقفة، ناتجة عن 35 عاماً من "الإنماء غير المتوازن".
وعلى الصعيد الانتخابي، حذّر كرامي من أي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية تحت ذريعة "الأعذار التقنية"، مشدداً على ضرورة إجرائها في موعدها. كما أكد ثبات اصطفافه السياسي، مشيراً إلى أنه سيخوض أي استحقاق مقبل وفقاً لقناعاته الراسخة.
