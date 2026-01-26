تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:48
A-
A+
سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي
سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور عبر منصة "إكس"، أن زيارته لمدينة طرابلس تأتي للتأكيد على أن "الفيحاء ليست وحدها"، مشيراً إلى أنه أجرى معاينة ميدانية قبل اجتماع مرتقب ظهراً في السرايا الحكومي مخصص لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدعة.

كما تفقد سلام الناجين في المستشفيات للاطمئنان على صحتهم، لافتاً إلى أن اهتمامه يتجه أيضاً نحو الجنوب الذي يتعرض لغارات متواصلة. وأعلن عن زيارة قريبة سيقوم بها إلى الجنوب للإعلان عن مجموعة من مشاريع إعادة الإعمار، والتي سيبدأ تنفيذها في أسرع وقت ممكن بتمويل من قرض البنك الدولي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية تتابع مشروع قرض البنك الدولي لإعادة إعمار جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سنبدأ عملية إعادة الإعمار في الجنوب في خلال أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل سفير قطر وجهاز الاستثمار لمتابعة دعم مشاريع إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: أؤكد أن عودة الأهالي إلى جنوب الليطاني أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 13:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24

في أسرع وقت ممكن

إعادة الإعمار

البنك الدولي

الفيحاء

طرابلس

فيات

نواف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-01-26
Lebanon24
06:51 | 2026-01-26
Lebanon24
06:48 | 2026-01-26
Lebanon24
06:39 | 2026-01-26
Lebanon24
06:35 | 2026-01-26
Lebanon24
06:22 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24