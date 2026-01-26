سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي

أكد رئيس الحكومة ، في منشور عبر منصة "إكس"، أن زيارته لمدينة تأتي للتأكيد على أن " ليست وحدها"، مشيراً إلى أنه أجرى معاينة ميدانية قبل اجتماع مرتقب ظهراً في السرايا الحكومي مخصص لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدعة.



كما تفقد سلام الناجين في المستشفيات للاطمئنان على صحتهم، لافتاً إلى أن اهتمامه يتجه أيضاً نحو الجنوب الذي يتعرض لغارات متواصلة. وأعلن عن زيارة قريبة سيقوم بها إلى الجنوب للإعلان عن مجموعة من مشاريع ، والتي سيبدأ تنفيذها بتمويل من قرض .





