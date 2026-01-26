بعد اكثر من 48 ساعة.. تحديد مكان "اليسار"

تمكنت الفرق المشاركة في عملية رفع الانقاض والبحث من تحديد موقع اليسار تحت المبنى المهدم في في ، مكان وجودها.



ووفق المشاركين من فرق الانقاذ، فإن الامر سيستدعي العمل لساعات قليلة ريثما يتم التمكن من تجاوز الصعوبات والعراقيل الباطونية وطبيعة الانهيار الحاصل في المبنى للوصول الى اليسار وانتشالها من تحت الركام. ولم تحدد المعلومات بعد ما اذا كانت لا تزال على قيد الحياة حتى الساعة.

