في صيد ثمين.. مخابرات الجيش توقف أحد أبرز مروجي المخدرات في الضنية

في صيدٍ ثمين تمكّنت دورية من مخابرات الجيش من رصد وتعقّب وتوقيف كلٍّ من المدعوَّين "ع.ن" و "ح.ن" أثناء تنقّلهما على متن سيارة رباعية الدفع وذلك في جرد ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وبحسب المعلومات، يعد أحد الموقوفين من أبرز مروجي المخدّرات في المنطقة حيث جرى توقيفهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة معدة للترويج.



وجرى إقتادهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما تحت إشراف المختص.







Advertisement