بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان

أعلنت الداخلي في منطقة بمحافظة حمص ، اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي عبر منطقة البريج.





ونقلت الوكالة للأنباء (سانا) عن مصدر أمني قوله إن القوى الأمنية اعترضت سيارة من نوع "شيفروليه" كانت محمّلة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة ار بي جي ، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة بي كي أس .





وأشار المصدر إلى حصول مداهمة لوكر العصابة، حيث تمّ العثور فيه على مخازن روسية ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية.



وجددت تأكيدها أن مواجهة شبكات التهريب ستبقى أولوية وطنية، وأن العمل الأمني مستمر بلا تهاون لتعزيز أمن الحدود، ومنع أي محاولات تهدد سلامة المواطنين.