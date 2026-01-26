تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان

Lebanon 24
26-01-2026 | 06:48
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان
بالصور.. سوريا تضبط صواريخ في طريقها إلى لبنان photos 0
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بمحافظة حمص السورية، اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر منطقة البريج.


ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني  قوله إن القوى الأمنية اعترضت سيارة من نوع "شيفروليه" كانت محمّلة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة ار بي جي ، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة بي كي أس .


وأشار المصدر إلى حصول مداهمة لوكر العصابة، حيث تمّ العثور فيه على مخازن روسية ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية.
 

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها أن مواجهة شبكات التهريب ستبقى أولوية وطنية، وأن العمل الأمني مستمر بلا تهاون لتعزيز أمن الحدود، ومنع أي محاولات تهدد سلامة المواطنين.
 
 
 
 
 
