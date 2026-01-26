النيابة التمييزية تصدر بلاغ بحث وتحري بحق برو وتحيل عليق إلى الاستئنافية

سطّر التمييزي القاضي بلاغ بحثٍ وتحري بحق ، بعد تخلّفه عن الحضور اليوم أمام الضابطة العدلية. وفي التوازي، ختم ملف استدعاء الصحافي حسن عليق وأحاله إلى الاستئنافية، لتقوم بدورها، وإحالة الادعاء إلى المرجع المختص، المرجّح أن يكون .



ويأتي تحرّك على خلفية تعرّض عليق وبرو إلى رئيس الجمهورية.

