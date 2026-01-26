تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"الهيئة اللبنانية للعقارات": لتكن حادثة انهيار المبنى في القبة عبرة لكل المسؤولين والمواطنين
Lebanon 24
26-01-2026
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجهت "
الهيئة اللبنانية
للعقارات"، في بيان، ب"أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الدفاع المدني اللبناني وكافة هيئات الإغاثة والقوى الامنية ، ولا سيّما بعد عمليات الإنقاذ البطولية التي قاموا بها إثر انهيار المبنى في
منطقة القبة
-
طرابلس
، حيث بذلوا جهودا استثنائية في البحث والإنقاذ، وتمكّنوا من إنقاذ ما أمكن من تحت الركام، في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة ومعدات محدودة"، معتبرة ان ما قام به عناصر الدفاع المدني وفرق الإغاثة يجسّد أرفع معاني التضحية والواجب الإنساني، ويعكس روح المسؤولية الوطنية والالتزام بحماية الأرواح، مهما كانت التحديات".
وإذ ثمّنت "الهيئة"، "هذه الجهود الجبّارة، فإنها تتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أهالي الضحايا، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الأرواح التي قضت تحت الركام بواسع رحمته، وأن يمنّ بالصبر والسلوان على ذويهم، والشفاء العاجل للمصابين. على أمل ان تكون هذه الحادثة عبرة لكل المسؤولين والمواطنين على حد سواء بان البشر أهم من الحجر ، وان أرواح الناس وسلامتها ليست بازارا سياسيا يحرك عند أي استحقاق انتخابي، السلامة العامة وسلامة المباني هي واجب انساني واخلاقي وقانوني واجب إيجاد حلول للحد من الاضرار ودعم أصحاب تلك المباني المهددة بسبب قوانين وإجراءات مارستها الدولة خلال عقود ولم تركز على خطة اسكانية للسكن اللائق او دعم أصحاب تلك الأملاك المهمشة وتأمين مايلزم لاصلاح ما ساهمت الدولة على مر السنوات من خلال تقصيرها وتقاعسها بتهالك الأبنية".
وختمت :"حمى الله
لبنان
، وحمى كل من يعمل بإخلاص من أجل سلامته وأمانة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي: انهيار "القبة" ليس مفاجأة و600 مبنى آيل للسقوط في طرابلس
Lebanon 24
كرامي: انهيار "القبة" ليس مفاجأة و600 مبنى آيل للسقوط في طرابلس
26/01/2026 19:47:11
26/01/2026 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لعدم السماح للمواطنين بالتواجد بالقرب من الابنية المتضررة
Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لعدم السماح للمواطنين بالتواجد بالقرب من الابنية المتضررة
26/01/2026 19:47:11
26/01/2026 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكني في القبّة
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكني في القبّة
26/01/2026 19:47:11
26/01/2026 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
Lebanon 24
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
26/01/2026 19:47:11
26/01/2026 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة اللبنانية
منطقة القبة
سنوات من
على أمل
طرابلس
التزام
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية للجيش في بعلبك.. ماذا ضُبط داخل مستودعات؟
Lebanon 24
عملية للجيش في بعلبك.. ماذا ضُبط داخل مستودعات؟
12:43 | 2026-01-26
26/01/2026 12:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
Lebanon 24
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
12:27 | 2026-01-26
26/01/2026 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
Lebanon 24
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
12:18 | 2026-01-26
26/01/2026 12:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
Lebanon 24
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
12:14 | 2026-01-26
26/01/2026 12:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
12:01 | 2026-01-26
26/01/2026 12:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:43 | 2026-01-26
عملية للجيش في بعلبك.. ماذا ضُبط داخل مستودعات؟
12:27 | 2026-01-26
إصابات جراء قنبلة.. هذا ما حصلَ في طرابلس
12:18 | 2026-01-26
اليونيفيل: إحالة 400 مخبأ أسلحة للجيش ودعم انتشاره في المواقع جنوباً
12:14 | 2026-01-26
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
12:01 | 2026-01-26
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
11:57 | 2026-01-26
مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 19:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24