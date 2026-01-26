"الهيئة اللبنانية للعقارات": لتكن حادثة انهيار المبنى في القبة عبرة لكل المسؤولين والمواطنين

توجهت " للعقارات"، في بيان، ب"أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الدفاع المدني اللبناني وكافة هيئات الإغاثة والقوى الامنية ، ولا سيّما بعد عمليات الإنقاذ البطولية التي قاموا بها إثر انهيار المبنى في - ، حيث بذلوا جهودا استثنائية في البحث والإنقاذ، وتمكّنوا من إنقاذ ما أمكن من تحت الركام، في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة ومعدات محدودة"، معتبرة ان ما قام به عناصر الدفاع المدني وفرق الإغاثة يجسّد أرفع معاني التضحية والواجب الإنساني، ويعكس روح المسؤولية الوطنية والالتزام بحماية الأرواح، مهما كانت التحديات".







وإذ ثمّنت "الهيئة"، "هذه الجهود الجبّارة، فإنها تتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أهالي الضحايا، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الأرواح التي قضت تحت الركام بواسع رحمته، وأن يمنّ بالصبر والسلوان على ذويهم، والشفاء العاجل للمصابين. على أمل ان تكون هذه الحادثة عبرة لكل المسؤولين والمواطنين على حد سواء بان البشر أهم من الحجر ، وان أرواح الناس وسلامتها ليست بازارا سياسيا يحرك عند أي استحقاق انتخابي، السلامة العامة وسلامة المباني هي واجب انساني واخلاقي وقانوني واجب إيجاد حلول للحد من الاضرار ودعم أصحاب تلك المباني المهددة بسبب قوانين وإجراءات مارستها الدولة خلال عقود ولم تركز على خطة اسكانية للسكن اللائق او دعم أصحاب تلك الأملاك المهمشة وتأمين مايلزم لاصلاح ما ساهمت الدولة على مر السنوات من خلال تقصيرها وتقاعسها بتهالك الأبنية".







وختمت :"حمى الله ، وحمى كل من يعمل بإخلاص من أجل سلامته وأمانة".

