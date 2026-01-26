من الرئيس عون والسيدة الأولى.. رسالة شكر لرئيس بلدية عنايا وكفربعال (صورة)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
26-01-2026 | 08:18
تلقى رئيس بلدية عنايا وكفربعال مارك عبود رسالة شكر من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون، على كل" الجهود التي بذلتها البلدية لإنجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى بلدة عنايا ".

وفي المقابل ، نوه عبود" بدورهما الأساسي في التحضير للزيارة ومواكبتها"، مشيراً إلى "تجاوبهما السريع مع كل المطالب والإقتراحات التي رُفعت إلى القصر الجمهوري".

وقال: أن "احتضانهما جهود مختلف الهيئات والمؤسسات خلال زيارة البابا ساعد كثيراً في نشر صورة لبنان وطن السلام والقداسة في العالم ".


