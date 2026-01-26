عمليات البحث مستمرة عن الشابة أليسار.. هذه آخر المعطيات عن قضية انهيار مبنى القبة

أفادت مصادر خاصة لـ" " عن أنه حتى الساعة لم يتم العثور على الشابة اليسار العالقة تحت ركام المبنى المنهار في ، ولم يتم تحديد موقعها بعد.



وأشارت المعلومات إلى أن مهلة الـ72 ساعة تنتهي عند الساعة الثالثة فجراً، تمهيدًا لإدخال الآليات والآليات الثقيلة لبدء عملية رفع الركام. إلا أن المعطيات تفيد بأن دخول الآليات في هذا التوقيت قد لا يكون ممكنًا، ما قد يؤدي إلى تأجيل عملية رفع الركام حتى الساعة الثامنة صباحًا يوم غد

