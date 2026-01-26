انتحل صفة ضابط مرتديًا البزّة العسكرية… والأمن العام يوقفه

صدر عن في الامن العام البيان التالي:



"في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لمكافحة أعمال الإحتيال وحماية المواطنين، وبناءً لإشارة العسكرية، جرى توقيف أحد الأشخاص بجرم انتحال صفة ضابط في والتنقّل مرتدياً بزّة عسكرية بصورة غير قانونية وإيهام مواطنين بها، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه.



تُجدّد العام دعوتها إلى المواطنين لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية أو أمنية خارج الأطر الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية تحت أي ذريعة، والتأكد من هويته، والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

