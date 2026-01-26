اجتماع لمكتب البلديات المركزي في "أمل" وملف العمل البلدي في "حزب الله" بحث في شؤون تنموية

عقد اجتماع بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" والعمل البلدي المركزي ‏في " "، ضمن اللقاءات والاجتماعات الدورية وهو الأول للعام ٢٠٢٦، في مبنى العمل البلدي في حارة حريك، وناقش المجتمعون أمورا وملفات تعنى بالشأن البلدي والاختياري والتنموي في البلديات والاتحادات. ‏



حضر الاجتماع عن "أمل" مسؤول مكتب البلديات المركزي بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والأقاليم ‏الخمس، وعن "حزب الله" مسؤول ملف العمل البلدي المركزي محمد بشير وأعضاء المكتب ومديرو المناطق.‏



ورحب المجتمعون في بيان على الاثر، بـ"استكمال انتخابات روابط المختارين في كل "، مشددين على "الدور الفاعل للمختار في القرى ‏والبلدات والمدن ولا سيما في استحقاق الانتخابات النيابية المقبل هذا العام".‏



وناقش المجتمعون "قانون النفايات الجديد وتفاصيله القانونية والادارية والمالية، وهو استحقاق يفرض على البلديات ‏والاتحادات تحديات كبيرة خصوصا لجهة تأمين الموارد المالية اللازمة لحين تنفيذ القانون"، مؤكدين "ضرورة ‏تكثيف الجهود من الطرفين والتواصل مع جميع الجهات المعنية لمساعدة البلديات والاتحادات في مواجهة هذا الاستحقاق ‏الحساس".‏



وفي ملف مستحقات البلديات، شكر المجتمعون "وزارات المال والداخلية والاتصالات على انجاز ملف عائدات الهاتف ‏الخلوي للعام ٢٠٢٤، وتحويل الأموال إلى حسابات البلديات واتحادات البلديات"، مطالبين بـ"صرف المبالغ في أوقاتها وعدم ‏التأخير فيها، ورفع قيمة هذه المستحقات ولا سيما من مخصصات الهاتف نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها ‏البلديات".‏



وطالبوا "الحكومة والمعنيين بضرورة الاهتمام بملف ترميم ما خلفه العدوان الاسرائيلي على لبنان وإعادة ‏الإعمار ووضعه على سكك التنفيذ، والنظر إلى الاف العائلات التي لا تزال نازحة ومهجرة عن قراها وبلداتها ولا سيما قرى ‏المواجهة الأمامية ودفع بدلات الإيواء للأماكن المستأجرة".‏



واستنكر المجتمعون "الاعتداءات والاستهدافات التي تطال رؤساء وأعضاء والمختارين والعمال ‏والموظفين في الاتحادات والبلديات في القرى والبلدات وخصوصا الجنوبية، والذين يستشهدون يوميا أثناء تأدية عملهم ‏وواجبهم الوطني"، مطالبين " والحكومة وكل المعنيين برفع شكوى إلى المحافل الدولية لإدانة على ‏جرائمها بحق أشخاص مدنيين منتخبين يمارسون دورهم البلدي التنموي ومساعدة الأهالي في الإغاثة والعودة إلى بيوتهم".‏



وأشادوا بـ"الدور الفاعل الذي قامت به جمعية إرشاد في تنظيم ورشة العمل التدريبية للمخاتير، التي أقيمت في ‏مجمع الثقافي – الرادار"، مؤكدين "أهمية هذه الورش التدريبية في تعزيز قدرات المخاتير ورفع مستوى الكفاءة ‏المهنية لديهم".



كما نوهوا بـ"مدى الفعالية العملية التي حققتها هذه الورشة، وانعكاسها الإيجابي على تطوير الأداء في العمل ‏البلدي والاختياري"، مشددين على "ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه المبادرات النوعية لما لها من أثر مباشر في خدمة ‏الشأن العام المحلي".‏



وفي الختام، شدد المجتمعون على "أهمية استمرار هذه اللقاءات والاجتماعات، مواكبة لمختلف الاستحقاقات والملفات المتصلة ‏بالشأن البلدي والاختياري".‏

