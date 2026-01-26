مدارس رسمية لم ولن تلتزم بالاضراب.. هذا ما يحصل داخلها

على إثر الاضراب الذي دعا إليه الاساتذة الاسبوع الماضي، وسط إشارات بأن التصعيد "الأكبر" مقبل، طالما أن مطالبهم لم تُنفذ بعد، علم " " أنّ بعض المدارس لم يلتزم بالاضراب، وفتح ابوابه بدوام كامل."لبنان24" تواصل مع بعض هذه المدارس حيث تبين أنّ إداراتها هي من تموّل معاشات الأساتذة، وبالتالي، لا علاقة لهؤلاء الاساتذة بوزارة التربية.وحسب المعلومات، فإنّ حملة تبرعات قامت بها بعض المدارس بهدف تأمين معاشات لمعلمين خلال السنة الحالية.وعُلم أن هذه الخطوة، أي تعيين معلمين من نفقات المدرسة وبالتبرعات من اهالي القرى، كان قد تم اتّباعها أيضا العام الماضي.