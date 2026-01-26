مبنى القبة المنهار.. هذه آخر المعطيات عن عملية إنقاذ أليسار

قال للدفاع المدني بالتكليف من إن الفرق تعمل "بحذر" بهدف الوصول إلى أليسار "خلال ساعات".



وأكد أنه "لا شيء يلزمنا الآن أن نعمل بالمعدات الثقيلة"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بما إذا كانت أليسار لا تزال على قيد الحياة، إذ "لا يوجد أي تواصل معها".



كما دعا إلى "التأكد من دقة الصور المنشورة".

