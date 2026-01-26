عبد المسيح التقى سفير الامارات وبحثٌ في أمور اقتصادية تهمّ لبنان

التقى النائب ، اليوم الإثنين، في السيد فهد سالم سعيد الكعبي في مقر السفارة ببيروت.

وفي بيانٍ صادر عنه، قال إنّ البحث تناول لأوضاع العامة في لبنان و المنطقة، فيما تم التطرق لأمور إقتصادية ذات طابع وطني تهم لبنان، وأضاف: "كان لا بد أن أعبر عن إمتناني العميق للدور الذي تلعبه تجاه لبنان و الشعب اللبناني، تحديداً المقيمين في الذي تجاوز عددهم النصف مليون شخص وقيمة هذا الإحتضان التاريخي وأثره على وإقتصاده ودوره العربي وصموده في وجه الأزمات".