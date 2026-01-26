تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

عبد المسيح التقى سفير الامارات وبحثٌ في أمور اقتصادية تهمّ لبنان

Lebanon 24
26-01-2026 | 11:19
عبد المسيح التقى سفير الامارات وبحثٌ في أمور اقتصادية تهمّ لبنان
عبد المسيح التقى سفير الامارات وبحثٌ في أمور اقتصادية تهمّ لبنان photos 0
التقى النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان السيد فهد سالم سعيد الكعبي في مقر السفارة ببيروت.
وفي بيانٍ صادر عنه، قال عبد المسيح إنّ البحث تناول لأوضاع العامة في لبنان و المنطقة، فيما تم التطرق لأمور إقتصادية ذات طابع وطني تهم لبنان، وأضاف: "كان لا بد أن أعبر عن إمتناني العميق للدور الذي تلعبه دولة الإمارات تجاه لبنان و الشعب اللبناني، تحديداً المقيمين في الإمارات الذي تجاوز عددهم النصف مليون شخص وقيمة هذا الإحتضان التاريخي وأثره على المجتمع اللبناني وإقتصاده ودوره العربي وصموده في وجه الأزمات".
 
 
 
