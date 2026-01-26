تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عبد المسيح التقى سفير الامارات وبحثٌ في أمور اقتصادية تهمّ لبنان
Lebanon 24
26-01-2026
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى النائب
أديب عبد المسيح
، اليوم الإثنين،
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
في
لبنان
السيد فهد سالم سعيد الكعبي في مقر السفارة ببيروت.
وفي بيانٍ صادر عنه، قال
عبد المسيح
إنّ البحث تناول لأوضاع العامة في لبنان و المنطقة، فيما تم التطرق لأمور إقتصادية ذات طابع وطني تهم لبنان، وأضاف: "كان لا بد أن أعبر عن إمتناني العميق للدور الذي تلعبه
دولة الإمارات
تجاه لبنان و الشعب اللبناني، تحديداً المقيمين في
الإمارات
الذي تجاوز عددهم النصف مليون شخص وقيمة هذا الإحتضان التاريخي وأثره على
المجتمع اللبناني
وإقتصاده ودوره العربي وصموده في وجه الأزمات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العماد هيكل التقى بن وفرحان ولودريان وسفراء الخماسية لبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
Lebanon 24
العماد هيكل التقى بن وفرحان ولودريان وسفراء الخماسية لبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
26/01/2026 22:33:06
26/01/2026 22:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دبوسي استقبل سفير بيلاروسيا وبحثا آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين
Lebanon 24
دبوسي استقبل سفير بيلاروسيا وبحثا آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين
26/01/2026 22:33:06
26/01/2026 22:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
26/01/2026 22:33:06
26/01/2026 22:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بري التقي ميقاتي وبو صعب لبحث التطورات السياسية والتشريعية في لبنان
Lebanon 24
بري التقي ميقاتي وبو صعب لبحث التطورات السياسية والتشريعية في لبنان
26/01/2026 22:33:06
26/01/2026 22:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
المجتمع اللبناني
الإمارات العربية
العربية المتحدة
دولة الإمارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
15:28 | 2026-01-26
26/01/2026 03:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الإعلام: اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
Lebanon 24
نقابة الإعلام: اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
15:28 | 2026-01-26
26/01/2026 03:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
15:22 | 2026-01-26
26/01/2026 03:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الجنوب.. سقوط شهيدين صورة توثق المشهد
Lebanon 24
استهداف سيارة في الجنوب.. سقوط شهيدين صورة توثق المشهد
14:58 | 2026-01-26
26/01/2026 02:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
Lebanon 24
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
14:45 | 2026-01-26
26/01/2026 02:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:28 | 2026-01-26
تفاصيل جديدة عن غارة كفررمان.. هكذا تمّ استهداف شخصين قرب سيارة
15:28 | 2026-01-26
نقابة الإعلام: اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
15:22 | 2026-01-26
قوى الأمن الداخلي توقف مطلوبًا للعدالة بعد مراقبة استمرت شهرين
14:58 | 2026-01-26
استهداف سيارة في الجنوب.. سقوط شهيدين صورة توثق المشهد
14:45 | 2026-01-26
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
14:23 | 2026-01-26
بهية الحريري تشكر قطر على وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 22:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 22:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 22:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24